Inför AK - Björklöven

AIK - Björklöven med nedsläpp 19:00. Biljettförsäljningen utlovar närmare 4000 åskådare, men frågan är om alla kommer att ta sig till Hovet i afton. Årets AIK har lämnat mycket att önska och de senaste omgångarna har supportrarnas klagomål haglat på både SvenskaFans egna forum och andra sociala medier. Och vi som följer laget genom allt vet att uteblivna segrar går hand i hand med utebliven publik.





Och så vårt kära AIK, som spelat tre raka hemmamatcher utan att kamma hem en trepoängare och som gick riktigt riktigt tungt mot Vita Hästen i Norrköping senast när man förlorade med 4-1. Det är dock på Hovet man tagit 27 av 39 poäng den här säsongen, för tillfället är det det enda som talar för seger. Och att Björklöven aldrig har vunnit på Hovet.



Andreas Hjelm,



Gästande Björklöven har gjort en del ändringar i laget inför matchen mot AIK och får dessutom tillbaka David Lindquist som varit borta en längre tid på grund av skada. I mål ställer man Linus Fernström som inledde säsongen 16/17 i HK SKP Poprad.



2016-12-28 12:37:14

