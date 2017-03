Nobelhallen, 2017-03-16 19:00

BIK Karlskoga - AIK



Inför BIK-AIK

Så är vi – efter en helt osannolik resa framme vid play-offspel mot BIK Karlskoga. En match där lagen kommer med helt olika förutsättningar. I BIK har man länge vetat om att man skulle få spela någon form av slutspel eller kvalspel med sikte på avancemang till högsta serien. I AIK kändes det scenariot högst osannolikt för dryga sex veckor sedan efter två förnedrande förluster i Småland och tidningsrubriker om Melins förestående avgång.





Å andra sidan. AIK har matchat stenhårt ända in på målsnöret i slutspelsserien medan Karlskoga fått slicka sår, vila batterier och läka halvskadade spelare under en veckas ledighet vilket kan tala för dem. En annan faktor som känns som en Karlskogafördel är deras poänggörande forwards. De har allsvenskans poängkung Victor Ejdsell, passningsgeniet Alexandre Lavoie och utöver dessa två hamnade även Carl Persson och



Karlskogas Andrew Engelage var seriespelets bästa målvakt även om jag är benägen att hålla Gasper Kroselj som en av de absolut bästa mellan stolparna sett till de senaste veckornas prestation. Summan blir ändå att ifall vi ska titta på statistik och rena siffror får Karlskoga hållas som favoriter till vinst i playoff-serien. På en – inte alls oviktig – statistisk punkt vinner dock AIK. De inbördes mötena. Två segrar var har det i och för sig blivit men BIK tog en av sina vinster mot AIK i sudden vilket ger AIK ett inbördes poängövertag med 7-5.



Allt det där är givetvis – klyschigt men sant – historia nu. Nu handlar det om vem som kan visa sig vara bäst när det verkligen gäller. AIK har visat klara sådana tecken senaste veckan medan det verkar vara lite si och så på den punkten när det gäller Karlskoga. Frågan är vilka som lyckas ta fram det där lilla extra imorgon kväll.



För att det ska bli AIK tror jag att det, trots det flow laget är inne i, krävs att ytterligare spelare kliver fram. Ju längre säsongen går och ju tätare matcherna blir desto svårare blir det att lita för mycket på Sandbergs fantastiska förstalina. Det måste gå att få ut ytterligare ur Almtorps kedja, visserligen nätade både



I gårdagens match var



2017-03-15 21:05:47

