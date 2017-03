Nobelhallen, 2017-03-20 19:00

BIK Karlskoga - AIK



Inför BIK Karlskoga-AIK - låt det fortsätta.

Det börjar bli en vana nu, på gränsen till tjatigt faktiskt men ändå måste det sägas igen. Matchen imorgon kan bli säsongens sista. Varje gång vi sagt det har gnaget rest sig ur askan i elden. Låt oss hoppas att det händer igen. Lördagens match gav vissa indikationer på att det kan hända igen. Det är bara – som om det nu är så bara – att fortsätta imorgon på samma bestämda, fartfyllda men noggranna spel som laget visade upp i lördags. Det är roligt just nu – låt det fortsätta.

2017-03-19 19:57:12

I lördags hade Melin vaskat om lite i kedjorna vilket gav positiv effekt. Det är självklart svårt att svara på ifall det var de ändrade formationerna som gav effekt eller något annat. Huruvida Melin kommer att ställa upp med samma linor imorgon som igår får vi se när det är matchdags. Hursomhelst, den nya ordningen såg allt ut att ge extra energi på flera håll.En ändring som jag utgår ifrån att Melin står fast vid är att Kroselj var tillbaka som startmålvakt. Trots att det kanske inte går att lasta Lundin för något av de tre målen han släppte i Karlskoga – ettan och trean såg dock inte direkt otagbara ut – så är det en viktig sanning att en stabil målvakt ingjuter lugn och trygghet i sitt uteförsvar. Jag är faktiskt benägen att tro att med Kroselj mellan stolparna så hade AIK vunnit i Karlskoga i torsdags. Det känns som om målvaktskampen avgjorde den matchen och Emil Kruse var suverän. Efter att Kroselj bytts in spelade AIK 1-1 med BIK.Även om Kruse var väldigt bra även igår vill jag påstå att det var av yttersta vikt att AIK lyckades slå hål på honom fyra gånger. Nu vet vi att han inte är någon slags levande vägg. Vad vi däremot inte vet är ifall han får nytt förtroende imorgon. Ifall Engelage är tillgänglig håller jag det inte för osannolikt att han får kliva tillbaka in i laget.I övrigt kan vi dividera fördelar av att vunnit senast, nackdelar med bortaplan, bäst målvakt, form vs tabellplacering och liknande. Vi kommer ändå inte komma fram till något vettigt. Vi kan bara kort konstatera att sex möten lagen emellan under säsongen slutat i tre segrar var – BIK har dock en suddenvinst – och att de två playoffmötena inte bara slutat i varsin vinst utan även med exakt samma siffror. Mycket ovissare blir det inte.Var finns då nyckeln till att förlänga säsongen. Som jag ser det har Melin och grabbarna egentligen alla nycklar på knippen. Det har de bevisat gång på gång i en och en halv månads tid. Nu handlar det om att sätta dem i låset och vrida om ytterligare en gång.Vilka är det då som ska vrida om de här nycklarna. Det enkla svaret är vår suveräna förstakedja. Dock tror jag att det kan behövas att fler kliver fram och sådana och det såg vi prov på i lördags. Bratt blir bättre och bättre och fick hänga dit en balja senast. Jens Jakobs och Jesper Frödén har fart under skridskorna och Jakobs lyckas gång på gång sätta bra snurr och Jens Hellgren var majestätisk senast.Kroselj är nämnd tidigare. Även Almtorp och Larsen tål att lyftas fram, så även Fernholm och Ekarv. Nu när också Heinerö är på väg tillbaka i full dagsform så har vi det vi inte hade i höstas. Ett riktigt lag. Hur långt det nu kan bära, det vågar fan gissa.Meca-hockeyrace-SHL-Playoff kvalets andra match utspelade sig den här gången hemma. Biljetttrycket har varit hårt och AIKs marknadsansvariga, samt twitterrepresentanter har jobbat hårt för att få folk att dyka upp till den här matchen (som kan ha varit säsongens sista hemma), och det var över 7000 som den här lördagen hade pallrat sig till hovet! KUL! Även bortasektionen hade samlat en hel del bönder. Som upplagt för fest.Det börjar bli en vana nu, på gränsen till tjatigt faktiskt men ändå måste det sägas igen. Matchen imorgon kan bli säsongens sista. Varje gång vi sagt det har gnaget rest sig ur askan i elden. Låt oss hoppas att det händer igen. Lördagens match gav vissa indikationer på att det kan hända igen. Det är bara – som om det nu är så bara – att fortsätta imorgon på samma bestämda, fartfyllda men noggranna spel som laget visade upp i lördags. Det är roligt just nu – låt det fortsätta.AIK förlorade första playoff-matchen nere i Karlskoga efter en dålig start på matchen. Nu vänder serien med match på Hovet och AIK måste kvittera matchserien för att säsongen inte ska vara slut.En mardrömsstart, mål tidigt i perioderna och backslarv. Det blev AIKs fall i den första i bäst av tre matcher mot Karlskoga. Sviten med poäng i 17 raka matcher är härmed bruten och det är bara att ladda om inför lördagens match på Hovet.Så är vi – efter en helt osannolik resa framme vid play-offspel mot BIK Karlskoga. En match där lagen kommer med helt olika förutsättningar. I BIK har man länge vetat om att man skulle få spela någon form av slutspel eller kvalspel med sikte på avancemang till högsta serien. I AIK kändes det scenariot högst osannolikt för dryga sex veckor sedan efter två förnedrande förluster i Småland och tidningsrubriker om Melins förestående avgång.AIK kunde ha avgjort allting hemma på Hovet i söndags när man stod mot Västervik. Så blev det inte. Och länge såg det ut som att man inte skulle kunna spela hem serien i Uppsala mot Almtuna heller. Men precis som hela den här säsongen har varit: När man minst anar det blixtrar årets trupp till. När man minst anar det spelar Gnaget som bäst. Efter mycket om och men skrevs slutresultatet till 2-5 och AIK är klara för spel mot BIK Karlskoga i jakten mot SHL.Alla vet vad som gäller. Det som skiljer åt är i nuläget ett mer mål mindre insläppt, 60 minuters spel, 60 minuters frustration, ångest, resultattittande och hopp. Nu är kniven mot strupen, på riktigt, än finns det chans och jäklar vad vi måste ta den.Det här var eftermiddagen då allt skulle avgöras. Platsen i en playoffmatch mot BIK Karlskoga skulle säkras. AIK satt i det så kallade förarsätet. Till slut blev det inte så. Istället fortsätter rysaren i nästa vecka. Tyvärr, måste man säga. Det hade varit så skönt ifall det varit över nu.Imorgon kan allting vara avgjort. Imorgon kväll kan AIK stå som segrare i slutspelsserien. Det är frestande att leka med tanken - men än är det långt ifrån avgjort. Minimum 60 minuters hockey ska spelas och Västervik är ett tufft motstånd. Alla till Hovet!AIK är fortsatt i topp i allsvenska slutspelsserien efter att ha tagit en solklar 5-0-vinst mot Tingsryd. Det var AIK:s tionde raka hemmaseger och det ger fortsatt ledning i enkelserien med en poäng före Västervik, med två matcher kvar att spela.