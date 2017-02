Inför: Björklöven-AIK

T3 Center, 2017-02-03 19:00

Två raka vinster på hemmaplan har stärkt AIK inför Bortamatchen mot Björklöven. Men det är just det att det är bortamatch. AIK är överlägset sämst av alla på bortaplan med bara 16 inspelade poäng på 20 försök.

Men det är två lag med problem som möts i Umeå. Björklöven har nämligen om möjligt en ännu värre säsong.





På isen har laget i alla fall tagit sig samman efter de usla insatserna i Småland. Laget kommer med två raka trepoängare i ryggen efter 1-0 mot Vita Hästen och 4-1 mot SSK, och där spelet, framförallt det defensiva sett bättre ut.

Men det var på hemmaplan. På bortais verkar det i stort sett omöjligt att vinna. Det har endast blivit fyra trepoängare på 20 matcher. Detta måste ändras om AIK vill vara topp 8 när grundserien är över. Återstår att se om laget kan tagga till nu och ta med sig poäng från Umeå. Någon gång måste det fungera även på bortais.



Björklöven har om möjligt en ännu värre säsong än AIK. Laget ligger näst sist och har två poäng upp till Västerås ovanför kvalstrecket. Björklöven har sparkat tränare vid två tillfällen under säsongen. Först fick Tommy Jonsson gå efter en dålig inledning. Han ersattes av Markus Åkerblom som inledde bra, men även han fick lämna sitt jobb härom veckan efter fem raka matcher utan poäng.

Ny tränare nu är den tidigare tränaren



Björklöven har precis som AIK stora problem med försvars och målvaktsspelet. Man har släppt in hela 146 mål och för att försöka råda bot på det så tog man i veckan in två nya backar: Mikko Pukka och Linus Högberg. Detta har också lett till att Simon Fredriksson som förra säsongen spelade i AIK fått lämna truppen för spel i Norge istället.



Matchen mot Björklöven är återigen lite av en vägdelare. Vinner AIK så kan man äntligen lämna striden om att undvika negativt kval, och istället börja titta uppåt i tabellen. Vid förlust däremot tar Björklöven in poäng, och möter dessutom SSK i nästa match.



Man kan välja att se det som att det bara är en poäng upp till åttondeplatsen, men jag väljer att fortsätta se hotet om att hamna i ett negativt kval.

Det är tio poäng ner just nu, men det kan vara fyra poäng inom kort om Björklöven tar alla tre poäng ikväll (jag räknar med att de slår SSK).



Inbördes möten 2016/2017



2016-12-28 AIK-Björklöven 3-2 efter förlängning

2016-11-04 Björklöven-AIK 3-2

2016-09-20 AIK-Björklöven 5-1

2017-02-03 12:35:00

