Inför: Västerås-AIK : svart-gult ångestmöte

För några säsonger sedan så var det här ett toppmöte i Hockeyallsvenskan. Nu är det ett bottenmöte när Västerås och AIK möts. Gul-svarta Västerås mot svart-gula AIK i ett riktigt ångestmöte där båda lagen behöver tre poäng, men av olika anledningar.

Efter 0-2 mot Mora så är AIK fortfarande kvar på elfte plats i tabellen. I och för sig är det bara fyra poäng upp till åttonde platsen, men tiden börjar bli knapp, då fyra av sex play-off-platser i princip är klara, och det krävs flera segrar i rad för att klättra, men AIK har bara vunnit två matcher i rad en gång denna säsong. Samtidigt är det inte helt tryggt neråt. Det är åtta poäng ner till Södertälje som är under kvalstrecket, men ett par förluster i rad gör att detta snabbt kan ändras.Trots skral poängutdelning så har det defensiva spelet sett lite bättre ut på sistone, och AIK släpper inte in lika mycket mål som tidigare. Även bortaspelet har blivit bättre, och AIK har gjort två starka bortamatcher i rad mot Karlskoga och Almtuna , som gett fyra poäng. Men dålig poängutdelning på hemmaplan gör att AIK måste kompensera det genom att återigen vinna på bortais.Västerås är ett sorgebarn den här säsongen. Visserligen har truppen dränerats på kvalite, men jag tror inte att Västeråsarna själva hade väntat sig att de skulle ligga sist i tabellen, med relativt långt avstånd upp till närmsta lag över kvalstrecket. Västerås såg ut att vara på rätt väg, då man tajtat till sin defensiv och tagit en del poäng på sistone, men senast åkte laget på en ren stjärnsmäll borta mot Tingsryd , 1-7!Västerås har nio poäng upp till närmsta lag över strecket som är Björklöven, och nu börjar tiden bli knapp även för dem. De tre kommande matcherna är mycket viktiga för Västerås som i tur och ordning möter AIK, Vita Hästen och Södertälje, lag som de nog behöver slå om de ska klättra. Upp till AIK är det tio poäng, och man förstår då matchens betydelse, då Västerås vid tre vunna poäng knappar in det avståndet till sju.Lagen har mött varandra två gånger tidigare denna säsong, och AIK har dragit det längsta strået båda gångerna. Men det har varit jämna matcher. Första matchen i Västerås slutade 1-1 vid full tid och AIK vann sedan efter förlängning. Vid den tidpunkten var det AIK:s två första bortapoäng för säsongen. När lagen möttes på Hovet så tog AIK en tidig ledning med tre mål, men när matchen var slut så stod det 4-3 på resultattavlan. Så en jämn match är nog att vänta igen.11. AIK 35 11 9 15 (4-5) 94-101 4614. Västerås 35 8 9 18 (3-6) 72-98 362016-11-30 AIK-Västerås 4-32016-10-14 Västerås-AIK 1-2 efter förlängning