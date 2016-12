Inför Vita Hästen - AIK

Annandagsmatch i Himmelstalundshallen. Det klingar inte lika bra som ”Annandagsmatch hemma på Hovet”, men i år har AIK tyvärr blivit snuvade på den omtyckta traditionen. Istället får laget bege sig dryga 16 mil till Norrköping för att besöka Vita Hästen. Den korta resvägen och ledigheten verkar dock ha charmat många AIK-supportrar och välfyllda supporterbussar lovar gott bortastöd.





Matchen mot Modo var en så kallad sexpoängsmatch som AIK förlorade. Men mot Vita Hästen får man chansen igen. Norrköpingslaget placerar sig nämligen på platsen under AIK i tabellen med en poäng mindre. En förlust kan innebära att man placerar sig tredje sist medan en vinst kan innebära att man placerar sig bland topp åtta. Med hjälp av andra lags resultat ska nämnas. Årets serie är jämn och det är lika bra som det är dåligt.



På skadelistan inför matchen mot Hästen hittar vi Andreas Hjelm, Simon Fernholm, Jonathan Andersson, Jesper Bratt och Jens Jakobs som skadade foten senast. Man får även klarar sig utan Fredrik Karlström som följer med juniorkronorna till VM. Med andra ord så fortsätter den mörka skadesituationen för AIK. Någonting som ska bli intressant och se är hur Roger Melin väljer att matcha i kassen. Gasper Kroselj och Linus Lundin har båda varit otroligt ojämna under säsongen och jag skulle vilja påstå att det inte finns någon given förstamålvakt trots att Kroselj vaktat kassen de senaste matcherna.

