Inget trendbrott

AIK förlorade publikmatchen hemma på Hovet mot Mora och får nu börja blicka på lagen bakom sig i tabellen för att etablera någon slags vilja att försöka hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan inför nästa säsong. Spelet igår kväll var inget vidare och även om motståndarna endast gjorde två mål så förmådde man inte själva göra några alls utan blev nollade på hemmais vilket tabellen även belyser i nuläget. Uddlösa framåt och naiva i försvarsspelet bakåt känns som en bra sammanfattning av hur laget uppt

Första perioden mållös trots chanser för båda lagen. Inte speciellt strukturerad hockey spelades. Snarare en form av raggarhockey som gav ytor åt båda lagen. Kul för publiken dock.I andra periodens mitt göra gästerna mål i PP och lägger grunden för segern. AIK har nämligen ingen styrka att forcera Mora s försvar utan hamnar i sarghörnen och beströr målvakten med plockpotatisar.I tredje perioden parkerar Mora spelarbussen framför sin målvakt och väntar in hemmalagets misstag. Ett sådant räcker och Mora kontrar in sitt andra och matchens sista mål. Roligare än så blev det inte igår kväll trots en fin publiksiffra.AIK får börja ställa in sig på att försöka undivika kvalsspel i vår. Det borde kunna gå med lite flyt men man kan också hamna i kval om man inte rättar till skärpan i målskyttet samt i agerandet på isen utan puck där man troligtvis är det sämsta laget i ligan. Nu gäller det för spelarna att visa att man kan infinna sig i att spela klart serien med ett reviderat mål. Nämligen att hålla laget kvar i istället för att spela om en kvalplats till SHL. Vi hoppas att spelarna är mer ödmjuka inför den uppgiften än vad de visat sig vara kapabla till inför den förra. Det är de skyldiga publiken, sponsorerna och klubben innan de fixar nya arbetsgivare nästa säsong.AIK-Mora 0:2(0-0)(0-1)(0-1)Skotten: 33 - 23 (9-10)(13-11)(11-2)Utv: AIK 4x2, Mora 3x2Domare: Johan NordlöfPublik: 7818