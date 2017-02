Inte hel-gjutet men väl-gjutet & 3 sköna poäng när AIK tog sin 7:e raka seger!

AIK daskade till Almtuna på söndagskvällen och tog sin 7:e raka seger i en svängig tillställning som det faktiskt ändå kändes som AIK hade koll på.

Slutspelsfönstret står nu vidöppet för AIK:s hockeykrigare, man har verkligen vänt den av skador och annat konstiga trenden med dystert försvarspel och hängande huvuden.



I matchen mot Almtuna gjorde AIK inte ens i närheten av en så bra match som mot Timrå IK i fredags men ändå var känslan hela tiden bra i laget kändes det som och även när man väldigt klantigt och opsykologiskt fipplar in 2 baklängesmål i början 0.20 (!) och 0.28 (!) av 3:e (vi hade ju knappt hunnit sätta oss) så kunde AIK ändå lugnt ”resa sig” i sitt eget spel och lira av matchen även om det blev lite kamp och nerver på slutet!Men vi tar det från början!I första perioden drar det igång med fart åt båda hållen,ser vassa ut och när klockan visar 4.43 hänger snipern Jocke Thelin in en underbar balja i vänsterkrysset från högra sidan på en mycket fin pass av Anders Eriksson. Man måste säga att Jocke Thelin är ett ”Leathal Weapon” i de här lägena!Domarna visade ju annars sina som vanligt bästa sidor och missade mängder av utvisningar åt bägge hållen plus att 8.06 in i första kontrar Almtuna också in 1-1 på en mycket ,mycket tveksam offsidesituation, hade Roger Melin kunnat göra som i NHL - enhade han säkerligen gjort det här.Kampen fortsätter och det syns att bägge lagen är taggade, närkampspelet är hårt och tempot högt. Elva minuter in i period 1 ärordentligt pressat men då når Jakob Spångberg Jesper Bratt med en härlig genomskärare och fri med Almtunas Jonas Johansson i målet är Jesper iskall och sätter pucken snyggt i mål! 2-1!Efter 2-1 tar ett ställningskrig fart och man spelar långa stunder ”mittzons-hockey” och 15.54 på klockan ärtrötta i försvaret, stirrar puck så Almtunas William Qvist kan hyfsat enkelt vispa in 2-2.Men, återigen…reser sig och 17.37 kan JONAS ALMTORP snyggt assisterad av heta JENS JAKOBS hänga upp trissan i krysset! 3-2! Resten av perioden mållös men det fans bud på mer.I period 2 hari början ett par power play där man spelar riktigt bra men inte får in pucken. #14 Mads Larsen som ”Point Man//skytt” är mycket intressant han har en mycket bra bössa och spelsinne, pucken rullade fort och bra den uppställningen med Fernholm eller Spångberg framför mål kan komma bli mycket lönsam!är här inne i en mycket bra del av matchen och spelar snabbt på mål och all jobbar frenetiskt hem! 9.52 gör AIK 4-2 genom Jens Jakobs men målet döms bort, spelet börjar sedan bölja och Almtuna känns på gång, Linus Lundin gör flertalet mycket bra ingripanden innan Jesper Bratt kan göra sitt andra mål för kvällen till 4-2 ( 16.50) på assist från Karla & Ekarv.Linus Lundin räddar senett par gånger till innani ett anfall faktiskt ”gör 2 mål i ett” pucken är inne men studsar ut och Micke Linqvist får målet efter videogranskning. 5-2 !!!3:e perioden hinner som sagt knappt börja, 0.20 in klantartill det å det grövsta så Almtuna kan göra 5-3 och inte nog med det utan 8 (!) sek senare hänger man 5-4 ! Undertecknad ska villigt erkänna att han ej hann med att se vad som hände här men det är vl lika bra att man inte vet…..i alla fall byter Linus Lundin ut sig själv och Gasper Kroselj kommer in.Gasper måste man säga skötte sig utmärkt , Almtuna spelade mycket bra men var inte heller särskilt effektiva. Det finns nu mycket ytor det delas ut tunga tacklingar ochkrigar verkligen!Vi som är lite luttrade satt ju med andan i halsen men ändå tyckte jagkändes stabila och när uret visar 16.30 står Jesper Fröden på RÄTT ställe som en målskytt ska och bara trycker in pucken på värsta Björn Ahlström maner, 6-4!!!! Pust!!!!Allt känns nu lugnt tills 18.11 in i tredje då en viss Stefan Johansson tar en alldeles idiotisk utvisning (high sticking)…..men AIK är här fantastiska i boxplay reder ut det hela och vinner med 6-4! Tack!Många var bra i den här matchen, andra lite till och från men med det tighta schemat som varit på sistone och med 7 (!) raka segrar så kan man inte mer än imponeras. Hela laget har lyft sig ordentligt och ändå kan man emellanåt se att det finns ÄNNU mer att ta av och kombinationer/hårda pass på bladet/snabba spelvändningar/BP/PP allt är lysande emellanåt, kan man hålla den högre nivån under viktiga kommande matcher kan faktiskt det här räcka väldigt långt. Det känns som laget nu är trygg i sin defensiv, alla jobbar som ett lag och då kommer de här underbara målen vi sett prov på den senaste tiden!