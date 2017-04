Intervju med Anders Gozzi

Jag fick en pratstund med AIK:s sportchef Anders Gozzi, som just nu jobbar hårt för att stärka klubben med nya spelare inför kommande utmaningar. Visst är känslan att det finns en del frågetecken, men det här kommer att bli bra samtidigt är det som vanligt att skillnaden mellan att lyckas och misslyckas är försvinnande små.

2016/17, efter drygt 40 omgångar var det inte mycket som talade för att laget skulle vara med och kvala om en plats till SHL nästa säsong. Problemen började tidigt med flera skador, redan vid den här tiden förra året var flera av truppens centrar skadade när säsongen sedan närmade sig var det mängder av backar på frånvarolistan.- Det var väldigt rörigt och vi fick aldrig riktigt chansen att spela ihop laget, det är aldrig bra att behöva låna och plocka in spelare från andra lag, berättar Anders Gozzi om delar av varför laget under stora delar av säsongen hade svårt att få ordning på spelet.Nu får vi hoppas att AIK slipper de problemen inför nästa säsong.med två blytunga förluster i Småland, laget var då långt ifrån att ta en av de åtta första platserna i tabellen samtidigt som tränaren Roger Melin berättade för spelartruppen att han troligen inte skulle bli kvar i klubben efter säsongen. Jag blir nyfiken på vad som hände i gruppen, vad som gjorde att AIK blev som ett nytt lag under slutdelen av säsong. AIK var uträknade och på gränsen till lite hånade i tabloiderna, AIK-spelarna startade en härlig vändning och bevisade att det aldrig är över förrän det är över.- Vi fick tillbaka en del spelare, fick bättre kvalitet på det mesta både på isen och runt laget. Samtidigt som Rogers samtal med spelarna fick hela gruppen att gå samman och besluta sig för att göra något bra av säsongsavslutningen, berättar Gozzi.Idrottspsykologi när den är som bäst – det var så när att det räckte till en matchserie mot Rögle om en plats i SHL, nu tog det tyvärr slut mot Karlskoga. AIK föll åter på det så grymma ”målsnöret” även om det var ett steg längre ifrån den här säsongen, nu blir det att bita ihop och ladda för en ny säsong i Allsvenskan bygget av laget inför den kommande säsongen, känslan är att de flesta bitarna är på väg att falla på plats och att AIK på nytt satsar för att vara med och slåss om en av platserna som leder till högsta serien.- Exakt, vi ska vara med och slåss högt upp i serien, säger Anders Gozzi.Alla vet att Roger Melin lämnat klubben, vilket gjorde att sportchefen behövde hitta en ersättare så snabbt som möjligt efter säsongen. Valet föll på Tomas Mitell, som efter att ha varit med som assisterande tränare i Mora som tog steget upp i SHL nu tar sig an utmaningen att träna AIK och ta laget till nya framgångar.- En ung tränare som står för en ungdomlig och fart fylld ishockey. Han har varit med och gjort det väldigt bra i Mora, berättar Anders Gozzi om klubbens nye tränare.Hela staben som ska jobba med laget tillsammans med nye tränaren Tomas Mitell är klar, de har haft sitt första möte och Anders Gozzi kan nu fortsätta med det övriga lagbygget som är i det närmaste klart. Det återstår ett fåtal platser att fylla innan laget är komplett, AIK kommer att stå starka när allt drar igång igen.klara med två målvakter, Linus Lundin och Erik Källgren är de två som ska vakta AIK-målet den kommande säsongen.- Linus Lundin gjorde en bra första säsong hos oss och Erik Källgren är en ung målvakt med en bra inställning och vilja att utvecklas. De kommer att kriga om platsen, säger Gozzi om de två målvakterna.Att AIK och Anders Gozzi inte är helt nöjda med försvarsspelet under den senaste säsongen är rätt tydligt via att det kommer in ett flertal nya backar i truppen. Antalet förlängningar av kontraktet med forwards visar åt andra hållet vilket förtroende AIK och sportchefen har för sina anfallare.- Vi väljer att göra en hel del förändringar på backsidan samtidigt med en hel del förlängningar på anfallssidan, sammanfattar Anders Gozzi kort.Bara ett fåtal platser återstår att fylla innan lagbygget är klart, så det går att se vilka spelare som ska starta säsongen för AIKför att AIK ska bli bättre och stabilare i framtiden? Anders Gozzi har en tydlig bild på vad som måste bli bättre efter den senaste säsongen.- När allting sitter där har vi varit riktigt bra och kan vinna mot nästan vilket lag som helst, mycket handlar om att bli stabilare. Det gäller att få en bättre nivå på försvarsspelet och samtidigt behålla nivån på den offensiva delen av spelet, analyserar Gozzi.Det är många klyschor inom sportens värld en av dem är att alla måste dra sitt strå till stacken för att ett lag ska lyckas i ishockey, alltså ett starkt kollektiv. Samtidigt som det behövs en sista spets, spelare som kan göra det där lilla extra i de avgörande lägena.- Kontinuitet är viktigt i ett lagbygge, samtidigt finns alltid förhoppningar om att spelare kan växa till att bli spetsspelare säger Anders Gozzi.Förändringarna på backsidan känns nödvändiga om AIK ska lyckas med målsättningen att slåss om en plats i SHL, samtidigt måste nu flera anfallare höja sig både ett och två steg om de ska bli de spetsspelare sportchefen Anders Gozzi hoppas.hemma på Hovet är viktigt för AIK, nu är det en sommar med byggande av laget tillsammans med en ny tränare innan matcherna börjar till hösten igen.- Vi kommer att fortsätta spelet från de senaste säsongerna, målet är ett spel med hög fart och ett stort hjärta. Vi vill vara konstruktiva, snabba och stå för en rolig ishockey säger Anders Gozzi.AIK:s trupp börjar ta form, Anders Gozzi och de övriga runt laget behöver fylla tre-fyra platser om det ska bli de 23 spelare sportchefen pratar om sedan finns det alltid möjlighet för AIK-juniorer att vara med och slåss om platserna i höstens lag. För oss på läktaren handlar det också om att samla krafter igen, för att vara med och stötta AIK till hösten igen.