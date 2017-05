Intevju med Tomas Mitell

Nye AIK-tränaren Tomas Mitell har nu varit på plats i drygt två veckor, jag ringde upp honom för att ställa några frågor. Det blev ett långt och trevligt samtal om ishockey, framför allt vad som väntar den kommande säsongen. Allt är bara i uppstarten och det finns massor som ska falla på plats innan säsongen drar igång, jag väljer att tro på laget - det här kommer att bli bra.

i Mariestad där han även startade sin ishockeybana, det hann även bli några säsonger i andra lag innan han till slut hamnade i Västerås säsongen 2010/11.- Till viss del kom verkligenheten ifatt, det stod klart att man slarvat bort delar av karriären och hade mycket fys att ta igen, berättar han.Den bästa säsongen hade Tomas Mitell när han var med och spelade upp Örebro säsongen 2012/13, han minns det som att laget hade en tuff start på säsongen men sedan lossnade allt.- Om jag minns rätt vann vi sju raka matcher i kvalserien och avgjorde den tidigt.Tomas Mitell har nu kortat ner resorna till jobbet med nästan två timmar, de långa resorna till Mora tog nästan tre timmar enkel resa. Trots det hinner han inte med mycket annat än ishockeyn just nu.- Just nu är det extremt mycket ishockey och resten av tiden handlar om att ta hand om familjen.?Vi får hoppas Tomas Mittels resor till Stockholm kommer att underlättas av att hans nya lag lyckas under säsongen.har ingen särskild förebild som tränare, utan försöker plocka några goda egenskaper från olika håll.- Så här i efter hand börjar man förstå beslut som man tyckte var konstiga under den aktiva tiden som spelare, sammanfattar Mitell.Tränarkarriären startade i Västerås och fortsatte sedan med den just avslutade säsongen och framgångarna i Mora.- Det har varit jättebra och lärorika år alla tre, det var stor skillnad i Mora där kunde vi jobba på i lugn och ro hela tiden.Tiden i Mora tillsammans med Jeremy Colliton har givit många erfarenheter.- Mest sättet att hantera laget och klubben utanför isen, via att släppa mycket till spelarna själv. 80% är upp till dem själva sedan finns vi där för att guida dem på vägen. Att över tid bli en självgående grupp som ställer krav på varandra.?AIK kan gå mot en spännande säsong med sin nye tränare vid rodret.att det var lite nervöst inför det första mötet med AIK.- Så klart var det lite spänt, bara att vara ärlig med vad jag kan bidra med och tydlig med vad jag står för från början. Det handlar om att vi ska jobba ihop över tid.Ärlighet som gav ett bra resultat, med nytt jobb för Tomas Mitell som nu är på plats för utmaningen att ta AIK till nya framgångar.- Det är kul, häftigt och inspirerande. AIK har en ordentlig chans, en stor klubb där jag ser en stor potential i truppen.?AIK-truppen börjar allt mer ta form, det återstår inte många platser att fylla innan den nye AIK-tränaren kan börja forma sin trupp.får jag känslan av att Tomas Mitell har en klar bild på hur han vill sätta sin prägel på laget, att vi kommer att få se ett hårt jobbande AIK.- Vi ska behålla topparna i spelet, samtidigt är det viktigaste att höja lägsta nivån. Ska du bli och vara ett topplag går det inte att åka runt och vinna varannan match. Det handlar om att spela defensivt stabilt och bjuda på fart och fläkt i spelet.AIK hade under den just avslutade säsongen en hel del problem i egen zon, vilket gör att det kommer in en hel del nya spelare till försvaret.- Ett bra försvarsspel bygger på att alla fem på isen jobbar även utan puck.AIK-tränaren pratar sig varm om att få spelare att göra det hårda jobbet över hela isen och vikten av att vända spelet och inte ta pucken för mycket i sidled.- Vi måste spela rakt och tanken är att flytta pucken framåt.?Under den just avslutade säsongen hade AIK ofta problem att komma ur egen zon, pucken spelades alltför ofta bakåt och i sidled.nyförvärven har kommit till AIK på try-out, backarna Albin Johansson och Robin Axbom som får testa i klubben fram till sista augusti.- Två spelare som vi vill testa om de är redo för att spela i Allsvenskan , berättar Tomas Mitell om de två nya spelarna.?Nu har de sommaren på sig att bevisa för klubben att de ska ha en plats i laget när serien drar igång.att AIK hade svårt att ta kommande i matcherna, spetsen i laget saknades och nu har en av klubbens bästa spelare Michael Lindqvist lämnat för spel i SHL. I Allsvenskan har det blivit svårt att ersätta dessa spetsspelare, som väljer att fortsätta i någon högre liga.- Jag ser en jämn forwardsgrupp där vi börjar med att bygga ett lagspel, det handlar om att utveckla spelare som kan ta steget och bli de spelare som krävs för att laget ska lyckas. Det är spännande att utbilda spelare för nya utmaningar och spelsystem.?Det krävs att någon eller några av spelarna tar det där extra steget i utvecklingen om AIK ska vara det topplag vi alla hoppas på inför den kommande säsongen.det om publiksiffror, för AIK har det inte lossnat de senaste säsongerna vid flertal tillfällen har det varit 3500 eller mindre vilket är på tok för dåligt för en klubb som AIK med ett underlag för att vara 6-7000 på Hovets läktare varje kväll. Tomas Mitell hoppas så klart publiken ska återvända och har en plan för hur AIK under hans ledning ska lyckas med detta.- Det handlar om att få ihop ett lag som vinner matcher, med en puls i spelet där vi kan bjuda publiken på det lilla extra för att de ska vilja komma tillbaka.?AIK är värda ett större och bättre stöd på läktarna än bara ett halvtomt Hovet under hela säsongen.inför utmaningen att ta AIK upp till högsta serien igen, samtidigt är han noga med att poängtera hur viktig spelarnas egen inställning kommer att vara.- Det handlar om att få spelarna sugna att komma till träningarna, utvecklas tillsammans som grupp, säger AIK-tränaren om vägen till framgång.Efter de första samtalen med många av AIK-spelarna känner Tomas Mitell att det finns stora chanser att det kommer att bli en kul säsong som startar med träningsmatcher i augusti innan Allsvenskan drar igång i en månad senare.