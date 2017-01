Krönika: 14 omgångar kvar - dags att vakna AIK

När säsongen började 15 september med en stabil hemmaseger trodde jag inte i min vildaste fantasi att jag ens skulle fundera över denna text, AIK vann den Allsvenska premiären mot Västervik med 3-1. Det stod tyvärr tidigt klart att AIK inte är i närheten av det spel laget visade upp förra säsongen, laget har underpresterat i en lång rad matcher och har en placering långt ner i tabellen.

i säsongen som storfavorit till att ta en av de två förstaplatserna i tabellen, ett favoritskap som klubben så här långt inte varit i närheten av att leva upp till. Mängder av skador har redan från de första omgångarna stört laget, vilket gjort att AIK haft stora problem att få ordning på det egna spelet. Från början var det spelet i egen zon som inte fungerade, under senare tid är det målskyttet som näst in till lyser med sin frånvaro.som fick bägaren att rinna över med förlustmatchen mot Västerås, AIK måste kunna åka dit och bara vinna matchen mot ett lag som varit under isen hela säsongen. Vad händer AIK åker dit och förlorar med 2-1 trots att laget tar ledningen i matchen, det är inte bara för dåligt det är helt enkelt under all kritik. Ett resultat som fick mig att ta beslutet, jag måste åka till Hovet för att se om det är så illa som det resultatet visar.gjorde jag säsongens första besök på Hovet, lagets spel har inte lockat mig att åka tidigare. Jag vet att jag brukar skriva att det är i motgång spelarna behöver oss mest, nu ville jag se hur illa det verkligen är. Resultatet av min resa blev lyckat, seger med 5-4 mot tabelltrean Tingsryd . Det finns hopp i truppen och det stavas bland annat Nils Höglander, två mål och vilken talang. Tyvärr gick det att se brister och problem på isen, främst i egen zon det var näst intill obehagligt att se hur backarna blev rundade och lurade vid mängder av tillfällen.de senaste hemmamatcherna rest sig något och skapat sig ett lite bättre läge i tabellen, trots det finns det mängder av frågetecken runt klubben vad som gått snett så här långt in i säsongen. Varför sliter AIK i nedre halvan av tabellen? Vad gör att klubben kommer att få kämpa in i de sista omgångarna för att reparera den dåliga säsongen och ta en plats i Kvalserien?varit en enda stor missräkning, från att förra säsongen ha fallit på det berömda ”målsnöret” i kvalmatcherna mot Karlskrona till nedre halvan av serien är så långt ifrån godkänt det går att komma. Nu har laget 14 omgångar på sig att få ordning på spelet och ta en av de sista platserna i kvalserien, tyvärr känns det som AIK i stället får fokusera på att klara kontraktet i Allsvenskan det förut att mycket för att inte säga allt i satsningar handlar om ekonomi och pengar, men även lite fingertoppskänsla i värvningar av nya spelare tyvärr känns det som sportchefen Anders Gozzi misslyckats kapitalt den här gången. AIK tappade ett flertal toppspelare efter förras säsongens lyckade resultat, så är det tyvärr alltid vilket ställer höga krav på sportchefer runt om i landet att hitta ersättare för de som lämnar respektive lag för nya äventyr., känslan är att Robin Kovacs, Malte Strömwall, Gustaf Lindvall och Markus Lauridsen alla var bland seriens bästa spelare förra säsongen och de lämnade AIK för andra lag utan att Anders Gozzi lyckades hitta deras ersättare. Det har gjort att AIK halkat efter, när motståndarna samtidigt rustat för att göra sina lag starkare så är skillnaden inte större än att AIK hamnar illa till i serien.kunde konsten att själva ”öppna” många matcher och att göra mål i viktiga lägen, Anders Gozzi har inte varit i närheten att lyckas ersätta dessa två. Det har gjort att AIK i stället för att ta kommandot i matcherna tvingats jaga i underläge många gånger, motståndarna kan försvara sig mot AIK:s anfall som blivit allt mer lättlästa under säsongen.höll ihop försvaret under många av matcherna, vilket ingen av årets försvarare gör. Det känns som det saknas en ”ledande” back, en spelare som vågar hålla i pucken även när spelet inte fungerar.flyttade till högsta serien, Anders Gozzi valde att satsa på Robin Rahm en säsong till vilket visade sig vara ett av de största misstagen i detta lagbygge och alla vet hur det slutade.en satsning på kollektivet och även att de unga AIK-spelarna får chansen, se bara på talanger som Fredrik Karlström och Nils Höglander två spelare som verkligen tagit vara på möjligheten. Men ska det bli några framgångar krävs det även några ”spetsspelare” som höjer nivån till det lilla extra, där har Anders Gozzi inte hittat rätt någonstans den här gången vilket tyvärr är en av de största anledningarna till att AIK har problem att få någon fart på spelet.som måste se sig i spegeln och fundera på vad det är som händer på isen, främst måste Anders Gozzi samla ihop allt som gått snett och det är inte lite den här gången kasta det bakom sig för att se till att det inte händer igen. Vad det gick att se på bara en match på Hovet var att AIK den här säsongen är något av ett ”fuskbygge” och lagdelarna har många gånger svårt att hitta varandra, detta trots att jag fick se en segermatch.precis som oss vid sidan av isen hade hoppats mycket mer på många av de spelarna i truppen, när de flesta underpresterat under hela säsongen då spricker bubblan och AIK hamnar genast i ett utsatt läge. Nu får vi hoppas att hela gruppen av spelare och ledare tar sig samman tänder till det lilla extra, först ordnar kontraktet i Allsvenskan och sedan med rätt tändvätska kan det räcka hela vägen till Kvalserien.allt börjat stabilisera sig så kommer nästa överraskning, allt händer i AIK den här säsongen men som sagt hoppas att Roger Melin, Anders Gozzi och de övriga bakom laget nu kan väcka AIK-spelarna till stordåd med detta svek mot hela gruppen i ryggen., plötsligt och mindre lustigt har han skrivit på för Modo . Kan det vara en bra motivation för övriga AIK-spelare för att försöka ta Modos plats i kvalserien, frågan är var de plötsligt får pengarna ifrån? Det är fortfarande något som ”luktar illa” i den här affären, AIK måste vara helt ärliga med hur och vad som hänt för inte fansen bakom ljuset igen. Information är alltid viktigt i dessa lägen, brukar tyvärr inte vara klubbens starka sida hoppas de vill visa motsatsen den här gången.på att skriva mer om Oscar Steen han är redan glömd, ännu mera heder till de som är kvar i klubben och kämpar i stället för att bara vika ner sig och sticka. I mina ögon måste det vara ageranden av exakt den här sorten som svetsar ihop den övriga truppen, vem är Oscar Steen?