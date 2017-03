Krönika: Att redan blicka framåt mot nya utmaningar för AIK

Förväntningarna var höga , för att inte säga enorma på AIK inför den just avslutade säsongen. Det med all rätt efter att laget fallit på mållinjen i kvalmatcherna mot Karlskrona, med facit i hand känns det som hela laget startade med en liten övertro på sig själva.

2017-03-24 13:36:00

ut att bli en stor besvikelse, där spelet lämnade mycket annat att önska. En otrolig uppryckning under serieavslutningen och kvalet visar att man aldrig ska ge slaget förlorat när det gäller AIK, samt att vilja och längtan efter mera ishockey redan är stor. Nu ska det bli spännande på riktigt att följa det nya lagbygget, vilka stannar, vilka försvinner och framför allt vilka kommer till AIK inför nästa säsong.som spelare och ledare i AIK måste du tro på framgångar annars kan du lika gärna välja ett annat lag, för pressen är alltid hård. Jag tillhörde de som verkligen trodde på laget innan seriestarten, även om det fanns luckor i fasaden. Det kändes som att det fanns en del frågetecken redan innan säsongen startade, de visade sig tyvärr till en början att min tvekan var berättigad.runt hur målvakterna skulle klara sig under serieupptakten, det visade sig tyvärr att ett av sportchefen Anders Gozzis misstag i lagbygget var att inte ta in en toppmålvakt. Den största luckan lämnade trots allt toppanfallarna Robin Kovacs och Malte Strömwall, de lämnade klubben utan att sportchefen tog in full goda ersättare. När spelarna som redan fanns i truppen inte lyckades fylla ”hålen” efter de två spelarna så blev anfallsspelet väldigt tunt och trubbigt under stora delar av säsongen.har det där extra, att inleda målskyttet och avgöra matcherna på egen hand. Främst att ”öppna” matcher med ett första mål är så viktigt, under den nyss avslutade säsongen för AIK har laget tvingats jaga många gånger då motståndarna gjort det första målet. Visst är det kollektivet i ett bra lag som ska göra det stora jobbet under en säsong, men det går inte att blunda för att en trupp även behöver de spelarna som sticker ut och tar ett stort ansvar annars riskerar det att bara bli ett fuskbygge.tillsammans med tränaren Roger Melin hoppats mer på spelarna i truppen, att det var några som skulle ta steget och ta över kommandot på isen. Nu vet vi att så inte blev fallet, under närmare 40 omgångar såg AIK ut som ett skakigt hus redo att falla samman när som helst och på väg att sjunka allt närmare botten i tabellen. Det hindrar inte att det vänder och de spelarna med ytterligare ett års erfarenhet kan ta stegen i framtiden, ett som är säkert är att sportchefen Anders Gozzi har ett stort jobb framför sig och det är bara att hoppas han lärt sig hemläxan och hittar rätt spelare för AIK.En motiverad Roger Melin är naturligtvis det bästa alternativet även in i nästa säsong, men tvekar han det minsta måste det till en snabb förändring för en tränare måste ”brinna” för sitt jobb annars är det ingen idé. Vägen till att ta upp AIK i högsta serien är inte enkel men i min värld måste det finnas mängder av topptränare som vill ta sig an den utmaningen.finns det ingen anledning att spekulera i namn på spelarsidan, för vi på sidan har svårt att se vilka som är lediga och vilka som vill ta samt är redo för utmaningen att ta AIK upp i toppen igen. En sak är säker att det som vanligt kommer att hända mycket runt truppen, men att 18 spelare skulle lämna AIK som vissa tabloider hoppas vet vi alla att det inte kommer att hända. Vissa lämnar, andra stanna så är det i alla lag även AIK.och hitta rätt spelare till truppen, nu gäller det att han hittar upp på banan igen för att AIK ska komma starkare till nästa försök att ta sig till högsta serien. Två säsonger i rad har klubben fallit på mållinjen, det där sista har saknats i de avgörande lägena. Visst det är små marginaler i de viktiga matcherna, tyvärr har AIK inte räckt till där och nu hoppas jag vi kan ta chansen nästa gång. Ja avslutningen på säsongen gör att jag redan ser fram emot att följa AIK igen i jakten på nya framgångar, med belöningen – en plats i högsta serien.positionen i laget, det går inte att komma ifrån en bra målvakt kan vinna matcherna på egen hand. AIK behöver som alla lag en toppmålvakt, på den punkten backar jag inte och det måste få kosta lite extra för utan en bra sista utpost i de avgörande matcherna blir det svårt att nå de stora målen – en plats i högsta serien. Visst har jag drömnamn, hoppas Anders Gozzi hittar en bra lösning på denna viktiga post efter tränaren är en etablerad målvakt högsta prioritet i mina ögon.har med rätta fått mycket kritik under säsongen, AIK har haft problem i egen zon och inte fått fart i uppspelen. Självklart har laget störts av skador på flera backar samtidigt, skadeproblametiken är också något klubben måste jobba med för det känns som det varit många spelare som haft trubbel under säsongen. Det känns som det saknats en eller två backar som kunnat kliva in och hålla i pucken för att ta tag i spelet när det varit som tuffast i matcherna. En spelare som Dick Tärnström, jag vet de är svårhittade men en riktig utmaning för Anders Gozzi att göra det jobbet.känns svårt att få något ordentligt grepp på, vissa matcher har laget spelat hur bra som helst framåt för att andra matcher var helt tamt och orörligt. Jag har redan varit inne på vad jag tycker saknats, matchvinnare två spetsspelare som kan vinna och avgöra matcher. Sedan går det inte att gömma att det känns som AIK väger för lätt i de avgörande lägena, om motståndaren lyckats stoppa första formationen under ledning av lagkapten Christian Sandberg så har AIK blivit väldigt sårbara.beröm till just Christian Sandberg, jag beundrar hans förmåga att alltid ge allt och leda sitt AIK på isen. 29-åringen är verkligen AIK, hans inställning att alltid ge allt ute på isen. Jag hoppas Christian Sandberg en dag får glädjen att leda sina trupper upp till högsta serien, det skulle han vara så väl värd så mycket som han kämpat för AIK.till Michael Lindqvist som är den av de övriga spelarna i laget som tagit stora steg den här säsongen, främst under de sista omgångarna och i kvalet visade han toppklass. Nu är risken stor att han lämnar klubben för att prova på något lag högre upp i seriesystemet, låt oss hoppas att han stannar i AIK. I Allsvenskan och AIK blir det mycket speltid i första formationen, med SHL-spel är risken stor att det blir en undanskymd roll och lite istid.hårt, trots avslutningen på säsongen är det många av de övriga spelarna i laget jag hade väntat mig mycket mera av. Ingen har någon nytta av att jag namnger och kritiserar spelare här, det är nog flera i AIK-truppen som är missnöjda med hur de presterat under matcherna och. AIK har bjudit oss på en svängig säsong med mängder av blandade resultat, allt slutade återigen med att laget föll på mållinjen i kampen om en plats i högsta serien.Måndagskvällens match mot Karlskoga blev säsongens sista. Det sanslösa AIK-flowet fick ett brutalt slut. Men ingen kan komma och påstå att laget föll platt. Snarare var det ett fall med flaggan i topp. AIK bjöd upp till kamp och visade än en gång att det är ett lag som aldrig ger sig. Tyvärr räckte det inte hela vägen.Meca-hockeyrace-SHL-Playoff kvalets andra match utspelade sig den här gången hemma. Biljetttrycket har varit hårt och AIKs marknadsansvariga, samt twitterrepresentanter har jobbat hårt för att få folk att dyka upp till den här matchen (som kan ha varit säsongens sista hemma), och det var över 7000 som den här lördagen hade pallrat sig till hovet! KUL! Även bortasektionen hade samlat en hel del bönder. AIK har bjudit oss på en svängig säsong med mängder av blandade resultat, allt slutade återigen med att laget föll på mållinjen i kampen om en plats i högsta serien.Måndagskvällens match mot Karlskoga blev säsongens sista. Det sanslösa AIK-flowet fick ett brutalt slut. Men ingen kan komma och påstå att laget föll platt. Snarare var det ett fall med flaggan i topp. AIK bjöd upp till kamp och visade än en gång att det är ett lag som aldrig ger sig. Tyvärr räckte det inte hela vägen.Meca-hockeyrace-SHL-Playoff kvalets andra match utspelade sig den här gången hemma. Biljetttrycket har varit hårt och AIKs marknadsansvariga, samt twitterrepresentanter har jobbat hårt för att få folk att dyka upp till den här matchen (som kan ha varit säsongens sista hemma), och det var över 7000 som den här lördagen hade pallrat sig till hovet! KUL! Även bortasektionen hade samlat en hel del bönder. Som upplagt för fest.Det börjar bli en vana nu, på gränsen till tjatigt faktiskt men ändå måste det sägas igen. Matchen imorgon kan bli säsongens sista. Varje gång vi sagt det har gnaget rest sig ur askan i elden. Låt oss hoppas att det händer igen. Lördagens match gav vissa indikationer på att det kan hända igen. Det är bara – som om det nu är så bara – att fortsätta imorgon på samma bestämda, fartfyllda men noggranna spel som laget visade upp i lördags. Det är roligt just nu – låt det fortsätta.AIK förlorade första playoff-matchen nere i Karlskoga efter en dålig start på matchen. Nu vänder serien med match på Hovet och AIK måste kvittera matchserien för att säsongen inte ska vara slut.En mardrömsstart, mål tidigt i perioderna och backslarv. Det blev AIKs fall i den första i bäst av tre matcher mot Karlskoga. Sviten med poäng i 17 raka matcher är härmed bruten och det är bara att ladda om inför lördagens match på Hovet.Så är vi – efter en helt osannolik resa framme vid play-offspel mot BIK Karlskoga. En match där lagen kommer med helt olika förutsättningar. I BIK har man länge vetat om att man skulle få spela någon form av slutspel eller kvalspel med sikte på avancemang till högsta serien. I AIK kändes det scenariot högst osannolikt för dryga sex veckor sedan efter två förnedrande förluster i Småland och tidningsrubriker om Melins förestående avgång.AIK kunde ha avgjort allting hemma på Hovet i söndags när man stod mot Västervik. Så blev det inte. Och länge såg det ut som att man inte skulle kunna spela hem serien i Uppsala mot Almtuna heller. Men precis som hela den här säsongen har varit: När man minst anar det blixtrar årets trupp till. När man minst anar det spelar Gnaget som bäst. Efter mycket om och men skrevs slutresultatet till 2-5 och AIK är klara för spel mot BIK Karlskoga i jakten mot SHL.Alla vet vad som gäller. Det som skiljer åt är i nuläget ett mer mål mindre insläppt, 60 minuters spel, 60 minuters frustration, ångest, resultattittande och hopp. Nu är kniven mot strupen, på riktigt, än finns det chans och jäklar vad vi måste ta den.