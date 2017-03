Krönika: Så nära men ändå så långt borta

Det är något visst med ishockey, en sport som många andra med små marginaler så lite kan avgöra så mycket. AIK har bjudit oss på en svängig säsong med mängder av blandade resultat, allt slutade återigen med att laget föll på mållinjen i kampen om en plats i högsta serien.

0 KOMMENTARER 286 VISNINGAR 0 KOMMENTARER286 VISNINGAR NICLAS PETTERSSON

2017-03-22 14:31:00

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-03-22 14:31:00

AIK

2017-03-20 23:37:48

AIK

2017-03-19 20:27:29

AIK

2017-03-19 19:57:12

AIK

2017-03-17 20:40:00

AIK

2017-03-16 21:19:26

AIK

2017-03-15 21:05:47

AIK

2017-03-14 21:50:24

AIK

2017-03-13 21:59:30

AIK

2017-03-12 21:06:40

ANNONS:

grymmare än när en hel säsong av kämpande tar slut i den andra förlängningsperioden, att vara så nära men ändå så långt borta. Så tomt – känslan att det är över för den här säsongen och nu får vi vänta ett år till på en ny chans, men vi ger aldrig upp det är i de mörkaste stunderna vi blir starkare. De tunga tankarna finns kvar, samtidigt börjar de redan bytas ut mot nytt hopp om att en dag kommer AIK att gå hela vägen igen.marginalerna, AIK har varit uträknade många gånger den här säsongen inte minst med en minut kvar av den sista kvalmatchen mot Karlskoga. Underläge med 2-0 på bortaplan, jag kan erkänna att jag givit upp då visade AIK-spelarna att man aldrig ska räkna bort laget. Det började med att Jonas Almtorp skickade in den första pucken, när sedan Mads Larsen vallade in 2-2 kändes det som undrens tid inte var förbi och lyckan visste inga gränser.tacka Oscar Steen för att han valde att lämna laget i slutet på januari, hoppas han hittat glädjen i sitt nya lag och att det går bra där tillsammans med den nye tränaren. Han valde att lämna AIK i ett läge när det var som tyngst, efter två förluster mot Oskarshamn respektive Västervik låg AIK risigt till i tabellen då är det lättast att fly till något bättre. Hoppas Oscar Steen känner sig nöjd med sitt val, AIK blev ett bättre lag som plötsligt även hade mera harmoni.fanns det ingenting som talade för att AIK skulle vara med om kampen om en plats i högsta serien, där och då kom vändningen. En scenförändring som saknar motstycke, från ett lag som bjöd på enkla misstag i match efter match till ett vinnande lag på bara några dagar. Efter att AIK blivit ”nollade” mot Oskarshamn och Västervik tror jag att segern med 1-0 hemma mot Vita Hästen var en av nycklarna till framgången, spelarna visade för sig själva att de kunde vinna igen.radade AIK sedan upp segrarna i serieavslutningen, laget visade prov på en stabilitet som saknats under de 40 första omgångarna. Det blev seger på seger, med en enda liten plump i protokollet när laget föll med 3-2 efter förlängning i näst sista matchen mot Pantern. AIK reste sig snabbt och vann med klara 6-0 mot Oskarshamn i sista omgången, spelarna visade att laget skulle bli att räkna med i den kommande kvalserien.och kvalet skulle bli en jämn kamp med Västervik, här kommer vi tillbaka till de små marginalerna igen, AIK låg under med 2-1 när Jonathan Andersson tryckte in 2-2 med endast 11 sekunder kvar att spela i matchen hemma mot just Västervik. Förlust där och säsongen varit över, nu räckte det för att med minsta möjliga marginal vinna serien före ett tappert kämpande Västervik som varit en av säsongens stora överraskningar.förlorat den första kvalmatchen i bästa av tre mot Karlskoga stod AIK-spelarna med ryggen mot väggen i en måstematch på ett i det närmaste fullsatt Hovet, det var inget snack laget gjorde en av säsongens bästa matcher och vann betryggande med 4-1. Stämningen i arenan de sista minuterna av matchen var magnifik, jag hoppas AIK-spelarna verkligen kunde njuta av den segern för det var de så väl värda.i den avgörande matchen, AIK gjorde med en fenomenal avslutning på säsongen att betyget måste bli med beröm godkänt även om det varit skakigt under långa delar och man många matcher undrat vad är det som händer. Nu börjar jag redan blicka framåt mot nästa säsong för jag vill vara med och följa AIK i jakten på en plats i högsta serien.och att AIK alltid är att räkna med hur hopplöst det än kan se ut ibland!Det är något visst med ishockey, en sport som många andra med små marginaler så lite kan avgöra så mycket. AIK har bjudit oss på en svängig säsong med mängder av blandade resultat, allt slutade återigen med att laget föll på mållinjen i kampen om en plats i högsta serien.Måndagskvällens match mot Karlskoga blev säsongens sista. Det sanslösa AIK-flowet fick ett brutalt slut. Men ingen kan komma och påstå att laget föll platt. Snarare var det ett fall med flaggan i topp. AIK bjöd upp till kamp och visade än en gång att det är ett lag som aldrig ger sig. Tyvärr räckte det inte hela vägen.Meca-hockeyrace-SHL-Playoff kvalets andra match utspelade sig den här gången hemma. Biljetttrycket har varit hårt och AIKs marknadsansvariga, samt twitterrepresentanter har jobbat hårt för att få folk att dyka upp till den här matchen (som kan ha varit säsongens sista hemma), och det var över 7000 som den här lördagen hade pallrat sig till hovet! KUL! Även bortasektionen hade samlat en hel del bönder. Som upplagt för fest.Det börjar bli en vana nu, på gränsen till tjatigt faktiskt men ändå måste det sägas igen. Matchen imorgon kan bli säsongens sista. Varje gång vi sagt det har gnaget rest sig ur askan i elden. Låt oss hoppas att det händer igen. Lördagens match gav vissa indikationer på att det kan hända igen. Det är bara – som om det nu är så bara – att fortsätta imorgon på samma bestämda, fartfyllda men noggranna spel som laget visade upp i lördags. Det är roligt just nu – låt det fortsätta.AIK förlorade första playoff-matchen nere i Karlskoga efter en dålig start på matchen. Nu vänder serien med match på Hovet och AIK måste kvittera matchserien för att säsongen inte ska vara slut.En mardrömsstart, mål tidigt i perioderna och backslarv. Det blev AIKs fall i den första i bäst av tre matcher mot Karlskoga. Sviten med poäng i 17 raka matcher är härmed bruten och det är bara att ladda om inför lördagens match på Hovet.Så är vi – efter en helt osannolik resa framme vid play-offspel mot BIK Karlskoga. En match där lagen kommer med helt olika förutsättningar. I BIK har man länge vetat om att man skulle få spela någon form av slutspel eller kvalspel med sikte på avancemang till högsta serien. I AIK kändes det scenariot högst osannolikt för dryga sex veckor sedan efter två förnedrande förluster i Småland och tidningsrubriker om Melins förestående avgång.AIK kunde ha avgjort allting hemma på Hovet i söndags när man stod mot Västervik. Så blev det inte. Och länge såg det ut som att man inte skulle kunna spela hem serien i Uppsala mot Almtuna heller. Men precis som hela den här säsongen har varit: När man minst anar det blixtrar årets trupp till. När man minst anar det spelar Gnaget som bäst. Efter mycket om och men skrevs slutresultatet till 2-5 och AIK är klara för spel mot BIK Karlskoga i jakten mot SHL.Alla vet vad som gäller. Det som skiljer åt är i nuläget ett mer mål mindre insläppt, 60 minuters spel, 60 minuters frustration, ångest, resultattittande och hopp. Nu är kniven mot strupen, på riktigt, än finns det chans och jäklar vad vi måste ta den.Det här var eftermiddagen då allt skulle avgöras. Platsen i en playoffmatch mot BIK Karlskoga skulle säkras. AIK satt i det så kallade förarsätet. Till slut blev det inte så. Istället fortsätter rysaren i nästa vecka. Tyvärr, måste man säga. Det hade varit så skönt ifall det varit över nu.