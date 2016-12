Månadens spelare i December blev ett jämnt race mellan gammal och ung

AIK har spelat sin sista match för året men innan 2016 nått sitt slut hade vi på redaktionen i uppdrag att ta fram en månadens spelare i December. Den här månaden har besvikelsen varit stor och därför funderade vi ett tag på om omröstningen skulle få utebli. Vi bestämde oss till slut för att rösta men gav alla chansen att rösta blankt. När röstningen var gjord stod det klart att det är främst två spelare som utmärkt sig den här månaden. Kapten Christian Sandberg visade att gammal är äldst när ha

Och visst har han utmärkt sig i December, allas vår Sampa. Under månaden har AIK spelat åtta matcher och i hela sex stycken har han gjort poäng. Han inledde årets sista månad med assistpoäng i två raka matcher och vässade sedan klubban rejält när han lyfte laget och vände 2-5 hemma på Hovet mot Oskarshamn till 5-5. Sandberg stod länge noterad för alla tre mål men fick nöja sig med två när 4-5 målet korrigerades i efterhand. Matchen förlorades dessvärre på övertid men vi har Sandberg att tacka för den poängen. Sist men absolut inte minst blev han matchvinnare mot Björklöven så sent som i onsdags när han satte det avgörande målet på övertid.Någon som jag dock anser har gjort ett större avtryck under December är Nils Höglander. Missförstå mig rätt, ingen skugga ska falla över Christian Sandberg , men någonstans tycker jag att vi som supportrar kan förvänta oss den här nivån på vår kapten. Nils Höglander däremot är precis 16 år fyllda och har i mina ögon överglänst alla andra spelare under månaden. Det var längesedan jag såg en så ung spelare med ett sådant driv på isen. Hans 173 centimer och dryga 80 kilo gör honom till en ganska liten spelare, ändå räds han inte någon och är ofta först in i tuffa närkamper. Hur trött han än är knappar han inte ner på procenten och han krigar alltid 100% i varje byte. Och mål kan han göra också! Senast mot Björklöven gjorde han både matchens första och matchens andra mål och trots att jag här över i texten skrev att gammal är äldst så har övriga spelare i laget mycket att lära av Höglander. Fortsätter han såhär så är jag helt övertygad om att han kommer att vara månadens spelare i Januari.