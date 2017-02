Månadens spelare i Februari

Att AIK har varit ostoppbara och vunnit de senaste tio omgångarna var någonting som syntes när det var dags att samla ihop rösterna till månadens spelare i februari. Att vi numer spelar som ett sammansvetsat gäng gjorde att det var många namn som var uppe på tapeten. Men efter många om och men tillsammans med en utslagsröst stod det klart vem som har lyst aningen mer än övriga spelare den här månaden.





Varför röstningen blev så jämn och gav så många olika namn är solklart. AIK har tio raka vinster och vi har fantastiska spelare på isen. Det tog ett tag, men nu har laget spelat ihop sig och de individuella prestationerna tillsammans med de gemensamma gör oss ostoppbara. Men den starkaste lysande stjärnan har i mina ögon utan tvekan varit Frödén. Kollar man på hans statistik under februarimånad så blir man minst sagt förbluffad. På de fem senaste matcherna har han lyckats med konststycket att göra hela sex mål och tre assist. Som mest utmärkande var han i matchen mot Aldrig tidigare under mina år som skribent här på Golden Hill har röstningen till månadens spelare redovisats med såhär många namn i en såhär jämn batalj. De sex första rösterna presenterade fem olika namn, och efter att alla hade röstat hade Emil Lundberg, Jonas Almtorp Michael Lindqvist och Jesper Frödén fått två röster vardera. En utav oss på redaktionen hade lagt sin röst på Joakim Thelin , en röst som omvandlades till utslagsröst och efter mycket om och men så stod det klart att Jesper Frödén är månadens spelare i februari.Varför röstningen blev så jämn och gav så många olika namn är solklart. AIK har tio raka vinster och vi har fantastiska spelare på isen. Det tog ett tag, men nu har laget spelat ihop sig och de individuella prestationerna tillsammans med de gemensamma gör oss ostoppbara. Men den starkaste lysande stjärnan har i mina ögon utan tvekan varit Frödén. Kollar man på hans statistik under februarimånad så blir man minst sagt förbluffad. På de fem senaste matcherna har han lyckats med konststycket att göra hela sex mål och tre assist. Som mest utmärkande var han i matchen mot Mora där han gjorde tre av lagets fyra mål när AIK vann med 0-4. Frödén har precis som övriga i laget växt något enormt de senaste matcherna och förhoppningsvis kan han hålla speeden uppe och fortsätta att ösa in poäng i samma takt under playoff-spelet.

0 KOMMENTARER 122 VISNINGAR 0 KOMMENTARER122 VISNINGAR MOA LARSSON

2017-02-28 20:21:00

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-02-28 20:21:00

AIK

2017-02-26 20:30:31

AIK

2017-02-25 01:09:32

AIK

2017-02-23 11:00:00

AIK

2017-02-20 20:19:00

AIK

2017-02-20 17:33:00

AIK

2017-02-16 22:42:32

AIK

2017-02-16 12:00:00

AIK

2017-02-15 21:51:00

AIK

2017-02-13 21:21:00

ANNONS:

Att AIK har varit ostoppbara och vunnit de senaste tio omgångarna var någonting som syntes när det var dags att samla ihop rösterna till månadens spelare i februari. Att vi numer spelar som ett sammansvetsat gäng gjorde att det var många namn som var uppe på tapeten. Men efter många om och men tillsammans med en utslagsröst stod det klart vem som har lyst aningen mer än övriga spelare den här månaden.Imorgon inleds den sista veckan med Hockeyallsvensk grundseriehockey för säsongen 16/17. Tre omgångar kvarstår och på fredag står det klart vilka som får spela negativt kval, vilka som har säkrat kontraktet och vilka åtta lag som får fortsätta spela hockey. Dessutom jagar AIK tionde raka segern, och det mot Tingsryd i Nelson Garden Arena.Allting har ett slut, oavsett man vill det eller inte, och i hockeyns värld så börjar vi närma oss det som är att klassa som en skiljeväg med tre olika vägar att vandra. Av dessa tre alternativ så finns det egentligen bara ett enda alternativ som man vill åt, topp åtta. Var vi ska vara i tabellen har debatterats sen förra säsongen, då vi snöpligt föll mot Karlskrona efter en tight slutspelsserie. Enligt alldeles för många tyckare så var allt förutom plats 1-2 att beräkna som ett fiasko, trotsKvällens match mot Västerås är den näst sista för AIK i grundserien, men sannolikt blir det minst två till, då AIK efter en imponerande svit i februari i stort sett är klara för Play-Off serien. Mot Västerås jagar laget sin nionde raka seger. Samtidigt har Västerås det svårt i botten av tabellen. Laget för en kamp med Björklöven om att undvika nedflyttningskval, och i och med Björklövens vinst mot Timrå igår så är Västerås under strecket.Efter sju raka segrar är det lätt att bli lite kaxig. Eftersom vi snackar AIK är det dessutom lätt att hybrisen kommer smygande. I nuläget är det nog ändå klokast att behålla en gnutta ödmjukhet. Visst, vi är inne i en väldigt fin trend men den här säsongen har absolut lärt oss hur lätt det är att förlora. Det känns som Melins grabbar har fattat det också och insett att det är hårt arbete över varenda kvadratcentimeter på isen i 60 minuter som gäller.AIK daskade till Almtuna på söndagskvällen och tog sin 7:e raka seger i en svängig tillställning som det faktiskt ändå kändes som AIK hade koll på. Slutspelsfönstret står nu vidöppet för AIK:s hockeykrigare, man har verkligen vänt den av skador och annat konstiga trenden med dystert försvarspel och hängande huvuden.Med fem segrar i ryggen seglar AIK vidare. Nästa anhalt är tabellfyran Timrå på bortais.Under transferfönstrets sista dag kompletterade AIK truppen med ytterligare två spelare. Victor Ekarv är tillbaks i klubben, och ansluter omedelbart från Almtuna. Sedan lånades också Luleås unge back Linus Nässén in för resten av säsongen.Födelsedagskvällens motståndare är en klubb med brokigt förflutet. Det började 1963 då Karlskoga IF och IFK Bofors slog sig samman till KB 63 eller KB Karlskoga som klubben kallades i min barndom då man – innan elitseriens tid – låg i allsvenskan som då var den högsta serien i vårt seriesystem. 1978 bröt sig hockeysektionen ut och döpte sig till Bofors IK. Ett namn som med tiden blev aningen politiskt besvärande.AIK och norske forwarden Robin Dahlström går skilda vägar.