Smidjegrav Arena, 2017-02-21 19:00

Mora - AIK



Mora borta. Svåraste matchen - eller?

Efter sju raka segrar är det lätt att bli lite kaxig. Eftersom vi snackar AIK är det dessutom lätt att hybrisen kommer smygande. I nuläget är det nog ändå klokast att behålla en gnutta ödmjukhet. Visst, vi är inne i en väldigt fin trend men den här säsongen har absolut lärt oss hur lätt det är att förlora. Det känns som Melins grabbar har fattat det också och insett att det är hårt arbete över varenda kvadratcentimeter på isen i 60 minuter som gäller.







Moras formkurva är aningen sämre än AIK:s vilket skulle kunna tala för en seger. Å andra sidan är Mora som överlägsen serieledare – eftersom en tabell aldrig ljuger – seriens bästa lag. I och med segern i helgen säkrade laget en plats i den allsvenska finalen. Det kanske kan tala för AIK. Mora kan komma att från och med nu ha ett lite annat fokus. Självklart är serieseger och hemmafavör i en evntuellt avgörande final något att kämpa för men i praktiken är Mora redan klara seriesegrare. För att BIK ska kunna ta första platsen måste laget ta samtliga 18 poäng som finns kvar att spela om samtidigt som Mora inte får vinna någon match.





Ett scenario som känns högst osannolikt. Det troliga är att Moraspelarna – i alla fall undermedvetet – betraktar serien som vunnen. I så fall har Mora ingenting att spela för. Nå, det behöver i och för sig inte heller betyda något. Att matcher inte gäller något kan leda till att man blir avslappnad och vågar spela ut och då kan man bli ytterligare ett snäpp bättre. Det är således omöjligt att spekulera i vad läget i serien har för betydelse för matchutgången.





Vad som däremot är givet är att för AIK har varje poäng betydelse – stor betydelse. Sju poäng ner till strecket med en match mer spelad än Vita Hästen är absolut inget tryggt avstånd. Väljer man ändå att blicka uppåt i tabellen kan varje poäng innebära ett steg mot högre placeringar. En till seger kan innebära avancemang till sjätteplatsen och i bästa fall bra häng på femteplaceringen. Läget är sådant att tredjeplatsen är lika många poäng borta som niondeplatsen. Varje klättrad placering betyder bättre utgångsläge i en play-offserie så att AIK har att spela för är ett klart understatement.





2017-02-20 20:19:55

