Norin klar för sin tredje sejour i AIK

Norin och Windlert återvänder

AIK har gjort klart med de två första nyförvärven inför nästa säsong. Det är två spelare som tidigare spelat i klubben som återvänder, nämligen backarna Eric Norin och Filip Windlert.

0 KOMMENTARER 224 VISNINGAR 0 KOMMENTARER224 VISNINGAR FREDRIK KLANG

2017-03-25 21:40:00

Eric Norin är därmed klar för sin tredje sejour i AIK. Han lämnade så sent som för ett år sedan då han inte fick förnyat kontrakt. Men efter en framgångsrik säsong i Almtuna så är han nu tillbaks. Norin var Almtunas ledande back under säsongen och hade fina plus 18 i plus/minus i grundserien. Dessutom gjorde han 16 poäng (4+12).Filip Windlert står bokförd för tio SHL-matcher för AIK mellan 2011 och 2013. Därefter lämnade han Stockholm för Skåne och IK Pantern som han var med om att spela upp till Hockeyallsvenskan . Windlert har tillhört Skåneklubben i fyra säsonger och fått stort förtroende. Bland annat var han assisterande lagkapten den gångna säsongen. Även Windlert låg högt upp i backarnas plus/minusstatistik med plus 19, och gjorde dessutom 14 poäng (5+9).- Det är väldigt kul att vi kan knyta till oss dessa två spelare som spelat i klubben tidigare. Eric har gjort en mycket stark säsong i Almtuna och varit en bidragande orsak till att laget gjort det så bra i år. Vi vet att han har ett bra spelsinne och är bra offensivt, nu har han även lyft sitt defensiva spel.- Filip har haft ett bra år och är i första hand en kraftfull och defensiv spelare som är trygg i sitt spel, säger sportchefen Anders Gozzi till aikhockey.se.Båda spelarna har skrivit på ett kontrakt som gäller under två säsonger, alltså till april 2019.AIK har gjort klart med de två första nyförvärven inför nästa säsong. Det är två spelare som tidigare spelat i klubben som återvänder, nämligen backarna Eric Norin och Filip Windlert.Förväntningarna var höga , för att inte säga enorma på AIK inför den just avslutade säsongen. Det med all rätt efter att laget fallit på mållinjen i kvalmatcherna mot Karlskrona, med facit i hand känns det som hela laget startade med en liten övertro på sig själva.Det är något visst med ishockey, en sport som många andra med små marginaler så lite kan avgöra så mycket. AIK har bjudit oss på en svängig säsong med mängder av blandade resultat, allt slutade återigen med att laget föll på mållinjen i kampen om en plats i högsta serien.Måndagskvällens match mot Karlskoga blev säsongens sista. Det sanslösa AIK-flowet fick ett brutalt slut. Men ingen kan komma och påstå att laget föll platt. Snarare var det ett fall med flaggan i topp. AIK bjöd upp till kamp och visade än en gång att det är ett lag som aldrig ger sig. Tyvärr räckte det inte hela vägen.Meca-hockeyrace-SHL-Playoff kvalets andra match utspelade sig den här gången hemma. Biljetttrycket har varit hårt och AIKs marknadsansvariga, samt twitterrepresentanter har jobbat hårt för att få folk att dyka upp till den här matchen (som kan ha varit säsongens sista hemma), och det var över 7000 som den här lördagen hade pallrat sig till hovet! KUL! Även bortasektionen hade samlat en hel del bönder. Som upplagt för fest.Det börjar bli en vana nu, på gränsen till tjatigt faktiskt men ändå måste det sägas igen. Matchen imorgon kan bli säsongens sista. Varje gång vi sagt det har gnaget rest sig ur askan i elden. Låt oss hoppas att det händer igen. Lördagens match gav vissa indikationer på att det kan hända igen. Det är bara – som om det nu är så bara – att fortsätta imorgon på samma bestämda, fartfyllda men noggranna spel som laget visade upp i lördags. Det är roligt just nu – låt det fortsätta.AIK förlorade första playoff-matchen nere i Karlskoga efter en dålig start på matchen. Nu vänder serien med match på Hovet och AIK måste kvittera matchserien för att säsongen inte ska vara slut.En mardrömsstart, mål tidigt i perioderna och backslarv. Det blev AIKs fall i den första i bäst av tre matcher mot Karlskoga. Sviten med poäng i 17 raka matcher är härmed bruten och det är bara att ladda om inför lördagens match på Hovet.Så är vi – efter en helt osannolik resa framme vid play-offspel mot BIK Karlskoga. En match där lagen kommer med helt olika förutsättningar. I BIK har man länge vetat om att man skulle få spela någon form av slutspel eller kvalspel med sikte på avancemang till högsta serien. I AIK kändes det scenariot högst osannolikt för dryga sex veckor sedan efter två förnedrande förluster i Småland och tidningsrubriker om Melins förestående avgång.AIK kunde ha avgjort allting hemma på Hovet i söndags när man stod mot Västervik. Så blev det inte. Och länge såg det ut som att man inte skulle kunna spela hem serien i Uppsala mot Almtuna heller. Men precis som hela den här säsongen har varit: När man minst anar det blixtrar årets trupp till. När man minst anar det spelar Gnaget som bäst. Efter mycket om och men skrevs slutresultatet till 2-5 och AIK är klara för spel mot BIK Karlskoga i jakten mot SHL.