Robin Dahlström lämnar AIK

AIK och norske forwarden Robin Dahlström går skilda vägar.

Norske forwarden Robin Dahlström kom till AIK i det värsta skadekaoset i höstas, men nu är det klart att han lämnar klubben. Ny klubbadress blir istället det danska laget Herning Blue Fox.



Totalt blev det 35 matcher i AIK tröjan och fem poäng (3+2)

2017-02-13 21:21:00

