Hovet, Johanneshov, 2017-03-12 16:00

AIK - Västervik IK

2-3

Domare: Patric Bjälkander



Roger Melin och AIK tvingas till fortsatt gastkramning i slutspelsserien.

Rysaren fortsätter tyvärr

Det här var eftermiddagen då allt skulle avgöras. Platsen i en playoffmatch mot BIK Karlskoga skulle säkras. AIK satt i det så kallade förarsätet. Till slut blev det inte så. Istället fortsätter rysaren i nästa vecka. Tyvärr, måste man säga. Det hade varit så skönt ifall det varit över nu.





På tal om powerplay kändes det som om domarteamet såg som sin huvuduppgift att räkna spelare. Två utvisningar för too many players on the ice i första perioden och ytterligare en senare. Ifall den som drabbade Västervik i matchens inledning kändes hård var den som AIK åkte på inget annat än löjlig. Ren kompensation och inget annat.



När lagen kom ut till period nummer två verkade de ha lämnat huvudena kvar i omklädningsrummet. Under de första minuterna er eller mindre tävlade de båda lagen om att huvudlöst ge bort pucken till motståndarna. När det värsta slarvandet avtog var det återigen AIK som tog tag i taktpinnen och knappt fem minuter in i perioden kom ledningsmålet. Friställd med målvakten gjorde Jesper Frödén inget misstag. Vi var nog rätt många som började tänka på matcher mot Karlskoga då. Inte minst då AIK:s övertag tilltog.



Därför kändes kvitteringen som en kalldusch. Anton Cederholm agerade svagt bakom förlängs mållinje och sedan tilläts Västerviks Dan Petterson stå och måtta in sitt avslut alldeles för länge. Efter målet fick smålänningarna luft och energi och när Jens Jakobs drog på sig en huvudlös utvisning med två och en halv minut kvar att spela utnyttjade Västervik sitt powerplay och ett underläge väntade AIK inför sista perioden.



I slutperioden bänkades Jakobs och Heinerö fick komma in. AIK trummade på bra men Västervik kändes väl samlat och defensivt disciplinerat. AIK:s offensiv borde eller kunde dock ha betalat sig. Nämnde Heinerö missade ett ganska öppet mål, om än ur dålig vinkel, och



När Groselj lämnade sin kasse i slutet kändes läget ganska hopplöst. Det sex mot fem spel som AIK bjöd på gick för långsamt. Ändå räddades AIK till slut av några lyckosamma detaljer. Västervik slog ett par gånger onödigt till icing i slutet vilket tvingade dem att spela med tröttkörda spelare. AIK vann de viktiga tekningarna i slutskedet och till slut dök chansen upp och Jonathan Andersson tryckte in kvitteringen blott elva sekunder innan slutsignalen. Ett mål som kan komma att visa sig livsviktigt när den här serien summeras efter nästa omgång.



I den fjärde periodens tre mot tre spel var AIK klart bättre och med lite tur hade man avgjort matchen under någon av de två förta minuterna av suddenperioden. I stället var det Västervik som avgjorde med något som kändes som ett slumpskott som Groselj borde ha tagit. Sikten var fri och sådana skott bör målvakter ta. Istället för ett hyfsat betryggande övertag inför slutomgången tvingas vi nu till en gastkramande avslutning på tisdag. AIK har



Matchfakta:



AIK–Västervik2–3 e förl (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

Andra perioden: 1–0 (4.38) Jesper Frödén (

Tredje perioden: 2–2 (19.49) Jonathan Andersson (

Fjärde perioden: 2–3 (2.40) Joacim Hedblad (Emil Wahlberg).

Skott: 34–23 (9–7, 12–9, 10–6, 3–1).

2017-03-12 21:06:40

