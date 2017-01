Stjärnskottet vann månadens spelare i Januari

Förra månaden blev han slagen på målsnöret när kapten Christian Sandberg vann månadens spelare med en ynka röst till godo. Den här månaden däremot - vann det 16-åriga stjärnskottet omröstningen på redaktionen överlägset. Jag pratar såklart om Nils Höglander, som så sent som idag förlängde kontraktet till 2019.





Så, vad är det egentligen som gör honom så bra? Tittar man på den individuella skytteligan och poängligans dito så är hans namn inte där att finna. Ändå skulle jag vilja påstå att han är värd att bära ett A på bröstet. Robin Kovacs blev stor publikfavorit när han spelade hos oss och Nils Höglander har många likheter med honom. Den spektakulära skridskoåkningen, den fantastiska tekniken och inte minst en hunger och en orädsla som är svår att sätta ord på. Det spelar ingen roll att han ofta är yngst och minst på isen. Finns det läge att tackla till sig pucken så räds han ingen. Många påstår att han är hänsynslös, och det kanske han är, men på ett bra sätt. Nils Höglander spelar inte fult, men han gör det som krävs för att vinna. Och det är just därför jag tycker att han gott skulle kunna bära rollen som assisterande kapten. Han är ung och ny, men han visar en vilja som många spelare i dagens AIK skulle behöva ta efter.



I Sportbladet beskrivs han som en utav säsongens hetaste rookies inom svensk hockey. Expressen beskriver honom som en jättetalang och Hockeysverige benämner honom som en spelare som har gjort braksuccé. Och jag kan inget annat än att hålla med. Han gjorde sitt första mål i Hockeyallsvenskan i slutet av november och nu har har gjort åtta poäng på arton matcher. Precis 16 år gammal och för tillfället bäst på isen. Under månaden har han bland annat gjort två avgörande mål mot topplaget Tingsryd . Jag flaggade för Nils Höglander redan när jag skrev månadens spelare i december. Då blev han slagen av allas vår Christian Sandberg men den här månaden kammade han hem sju av nio röster. Daniel Olsson -Trkulja och Simon Fernholm fick även de varsin röst.

2017-01-31 19:45:00

AIK tog en viktig trepoängare inför slutspurten av grundserien. Som bekant så har inte Gnaget gått bra den här säsongen och efter de två senaste storförlusterna mot Oskarshamn och Västervik så var det viktigt att studsa tillbaka och ta poäng för att hänga på åttåndeplatsen som ger en play-in placering när grundserien spelats klart i början av Mars.Det mesta är redan sagt om den här säsongen för AIK:s del, nu går det inte att blunda för viktiga de kommande fyra matcherna blir för AIK. Laget har satt sig i ett läge där de är pressade att vinna hemmamatcherna med tanke på att spelet på bortaplan är så klent just nu.Jaken på Playoff fortsätter. Men efter två raka fullpoängare kammade AIK noll senast mot Oskarshamn på bortaplan. Noll mål och noll poäng och en symptomatisk match för AIK:s bortaspel den här säsongen. Den trenden måste brytas i eftermiddagens match i Västervik.Med två raka segrar i ryggen tar sig AIK an bortaspöket Oskarshamn i kampen om en toppåttaplacering.När säsongen började 15 september med en stabil hemmaseger trodde jag inte i min vildaste fantasi att jag ens skulle fundera över denna text, AIK vann den Allsvenska premiären mot Västervik med 3-1. Det stod tyvärr tidigt klart att AIK inte är i närheten av det spel laget visade upp förra säsongen, laget har underpresterat i en lång rad matcher och har en placering långt ner i tabellen.Sju mål totalt blev det på Hovet i afton när AIK mötte bortastarka Pantern. AIK bröt gästernas starka trend på tre raka bortasegrar efter en intensiv tredjeperiod med tre mål på dryga minuten. Slutsiffrorna skrevs till 4-3 och nu är AIK på samma poäng som Uppsalalaget Almtuna som innehar den åtråvärda åttondeplatsen.?Vad passar bäst en fredag om inte öl och hockey? Och gillar man inte öl så finns det ju fortfarande hockeyKrampaktigt, snålt ,snabbt & hårt - första målet avgör är att vänta på Onsdagskvällen när AIK tar emot Tingsryd AIF.För några säsonger sedan så var det här ett toppmöte i Hockeyallsvenskan. Nu är det ett bottenmöte när Västerås och AIK möts. Gul-svarta Västerås mot svart-gula AIK i ett riktigt ångestmöte där båda lagen behöver tre poäng, men av olika anledningar.