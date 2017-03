Hovet, Johanneshov, 2017-03-10 19:00

AIK - Tingsryd



Svår nöt att knäcka i avgörande läge! Alla till Hovet!

AIK och Tingsryds AIF möts 19.00 på Fredagskvällen i Stockholm på Johanneshovs Isstadion.

Inför mötet står båda lagen vid lite av ett vägskäl, Taif är sannolikt borta från fortsatt kvalspel vid förlust men AIK kan vid en seger ta ett rejält grepp om vidare avancemang!

Nu är det verkligen läge för alla AIK-Soffpotatisar att ta sig till Hovet!







AIK har inlett Meca-racet med 2 raka segrar. En skön hemmaseger (4-3) mot Timrå IK där man verkligen stundtals visade vilken underbar hockey man kan prestera och sen en riktig Timo Lahtinen (äckligt disciplinerad) arbetsseger (2-3) på bortais mot Pantern. Spelet finns där verkligen och även om spelet i mittzon (laget blir ibland alldeles för långt enl. mig) & man borde komma oftare rakt in genom pass istället för att ”punta” så lyckas laget emellanåt få till det här rakare spelet och göra de avgörande målen. Detta tillsammans med en fantastiskt spelande Gasper Groselj i målet (tack Anders Gozzi för din fingertoppskänsla igen) gör AIK till ett mycket starkt LAG just för tillfället och verkligen en utmanare till att kunna gå hela vägen upp till SHL, vem trodde det i november/december……

Lagledningen har jobbat oförtröttligt och i de flesta intervjuer jag hört under säsongen har handlat om att ”få tillbaka skadade spelare”, själv är man ju lite tunnelseende då och lite pessimistisk till att det skulle hjälpa så mycket men oj vad fel man kan ha så det är ju tur man inte är coach/tränare, vi fans har ju verkligen sett skillnaden nu, sen kan man ju också tillägga att spelare som Jens Jakobs, Gasper Groselj, AIK med gamla skador/matchotränade men Gozzi visste vad han värvade, hatten av!





Det ska bli otroligt spännande att bänka sig inför fredagsfighten mot Smålänningarna som vi då som alla vet mötte i finalserien ifjol.



En rolig anekdot är också att hela ”AIK-twitter maffian” klagade på Karla och att han sett ”lite blek ut” sen junior-VM…..DÅ…BAM!...Smällde han in två-noll målet mot Pantern (som var väldigt viktigt) och tystade alla! Bra där Karla!





AIK är ett riktigt, riktigt BRA lag just nu, det är svårt att inte hylla alla men linan Sampa/Linkan/Trucken är i fantastisk form och är i en klass för sig - en SHL kedja med råge,”The Big Boys” Anders Eriksson, Emil Lundberg & Jocke Thelin gör också ett fantastiskt jobb och här ser speciellt Thelin glödhet ut, förvånar mig om han inte stänker in baljor på rad snart. Måste också nämna





Skadefronterna i lagen verkar vara vid god status, Taif har en spelare borta och AIK har sedan tidigare snajdaren Niklas Heinerö på skadelistan.



Vill avsluta med en liten uppmaning, det vankas ju storpublik vilket är härligt och det är Fredag så pubarna lär bli välbesökta…om det nu blir så att AIK hamnar i underläge, snälla börja inte bua och vissla, det stjälper mer än vad det hjälper. Det här är en kvalserie, laget kan inte bli mer taggat än vad det är (förutom av en massa sköna AIK sånger) så lägg band på buandet och sjung för Gnaget!





Skål för Gnaget skare va, Väl mött på Hovet

AIK Manglar har inlett Meca-racet med 2 raka segrar. En skön hemmaseger (4-3) mot Timrå IK där man verkligen stundtals visade vilken underbar hockey man kan prestera och sen en riktig Timo Lahtinen (äckligt disciplinerad) arbetsseger (2-3) på bortais mot Pantern. Spelet finns där verkligen och även om spelet i mittzon (laget blir ibland alldeles för långt enl. mig) & man borde komma oftare rakt in genom pass istället för att ”punta” så lyckas laget emellanåt få till det här rakare spelet och göra de avgörande målen. Detta tillsammans med en fantastiskt spelande Gasper Groselj i målet (tack Anders Gozzi för din fingertoppskänsla igen) görtill ett mycket starkt LAG just för tillfället och verkligen en utmanare till att kunna gå hela vägen upp till SHL, vem trodde det i november/december……Lagledningen har jobbat oförtröttligt och i de flesta intervjuer jag hört under säsongen har handlat om att ”få tillbaka skadade spelare”, själv är man ju lite tunnelseende då och lite pessimistisk till att det skulle hjälpa så mycket men oj vad fel man kan ha så det är ju tur man inte är coach/tränare, vi fans har ju verkligen sett skillnaden nu, sen kan man ju också tillägga att spelare som Jens Jakobs, Gasper Groselj, Mads Larsen kom tillmed gamla skador/matchotränade men Gozzi visste vad han värvade, hatten av!Det ska bli otroligt spännande att bänka sig inför fredagsfighten mot Smålänningarna som vi då som alla vet mötte i finalserien ifjol. Tingsryd får har ju gått lite sämre men är nämnvärt inte ett sämre lag och har i coachen Magnus Sundqvist en trygg & mycket duglig taktiker som alltid har en räv bakom örat. Taif har ju bara seger för ögonen för en förlust gör att deras avancemang - chanser sannolikt är borta. Taif spelar en hockey snarlik Panterns om möjligt i sina bästa stunder ännu mer effektiv om jag får tycka, det är strikt defensiv där man jobbar kopiöst på puckhållaren för att sen på en 3-öring vända med hela laget och anfalla blixtsnabbt så det gäller att Gnaget är vakna och kan fortsätta som man gjort att styra undan - hålla puck inom laget med hårda pass och inte dumpa puck. Sen vet jag en del som retar sig hårt på de sk. ”bakom ryggen passen” och det gör ju jag med även om man ska ha kul när man lirar så ska det ju vara ”safety first”….ungdoms-linan får verkligen skärpa sig här!En rolig anekdot är också att hela ”-twitter maffian” klagade på Karla och att han sett ”lite blek ut” sen junior-VM…..DÅ…BAM!...Smällde han in två-noll målet mot Pantern (som var väldigt viktigt) och tystade alla! Bra där Karla!är ett riktigt, riktigt BRA lag just nu, det är svårt att inte hylla alla men linan Sampa/Linkan/Trucken är i fantastisk form och är i en klass för sig - en SHL kedja med råge,”The Big Boys” Anders Eriksson, Emil Lundberg & Jocke Thelin gör också ett fantastiskt jobb och här ser speciellt Thelin glödhet ut, förvånar mig om han inte stänker in baljor på rad snart. Måste också nämna Jonas Almtorp som är överallt och banar väg för de båda Jensarna ( Frödén & Jakobs) de sista 10-12 matcherna har han varit fantastisk och är hela tiden nära målet också, underbart spelsinne på den kisen! Vid en seger mot Taif tar man ju också ett ordentligt (kanske avgörande, om de andra resultaten går rätt) grepp om serien!!!Skadefronterna i lagen verkar vara vid god status, Taif har en spelare borta ochhar sedan tidigare snajdaren Niklas Heinerö på skadelistan.Vill avsluta med en liten uppmaning, det vankas ju storpublik vilket är härligt och det är Fredag så pubarna lär bli välbesökta…om det nu blir så atthamnar i underläge, snälla börja inte bua och vissla, det stjälper mer än vad det hjälper. Det här är en kvalserie, laget kan inte bli mer taggat än vad det är (förutom av en massa skönasånger) så lägg band på buandet och sjung för Gnaget!Skål för Gnaget skare va, Väl mött på Hovet

0 KOMMENTARER 345 VISNINGAR 0 KOMMENTARER345 VISNINGAR PUTTE THOMAS

2017-03-09 17:52:57

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-03-09 17:52:57

AIK

2017-03-08 21:13:00

AIK

2017-03-07 19:57:00

AIK

2017-03-07 12:09:24

AIK

2017-03-05 19:50:00

AIK

2017-03-05 19:31:48

AIK

2017-03-04 17:29:25

AIK

2017-03-02 18:35:31

AIK

2017-02-28 20:21:00

AIK

2017-02-26 20:30:31

ANNONS:

AIK och Tingsryds AIF möts 19.00 på Fredagskvällen i Stockholm på Johanneshovs Isstadion. Inför mötet står båda lagen vid lite av ett vägskäl, Taif är sannolikt borta från fortsatt kvalspel vid förlust men AIK kan vid en seger ta ett rejält grepp om vidare avancemang! Nu är det verkligen läge för alla AIK-Soffpotatisar att ta sig till Hovet!De två första perioderna i kvällens drabbning mellan Pantern och AIK var inte värda mycket. Men under den tredje perioden small det till ordentligt. Från mållöst till +5 mål. Det blev en jämn och tight fight men AIK vann och leder nu slutsspelserien på sju poäng.I slutspelsseriens andra omgång ställs AIK mot IK Pantern. Ett lag som jag själv första gången jag såg namnet på avfärdade som något som lät so ett serietidningslag. Ett kompisgäng som lät som hämtat ur serietidningen Buster – typ. En tanke som jag fått revidera, inte minst i år då Pantern kom före AIK i grundserien, är det enda laget i slutspelsserien som AIK har minusstatistik på och slutligen det enda lag som lyckades slå AIK under den hysteriska slutspurten i serien.Innan säsongen tippades gnaget vara självklara för slutspel. Förstaplatsen stod cementerad i mer eller mindre varje dagstidning och frågan var mer, likt snacket i bundesliga, vilket lag, giganten skulle få möta. Hänsyn till att det fanns andra lag i serien, som värvat eller att gnaget förlorat en del spelare och spelade delar av ett juniorlag var inte av intresse. Vi vet alla hur säsongen varit och att vi emellanåt underpresterat nåt det grövsta samt att stämningen runtomkring laget varit långtEn närmast hysterisk avslutning på grundserien gjorde att AIK till slut knep femteplatsen och därmed får laget en bonuspoäng med sig samt tre hemmamatcher istället för två. Motståndare i första matchen i slutspelsserien är Timrå som slutade placeringen efter AIK i grundserien.Sent ska syndaren vakna! Ett uttryck som passar bra in på AIK i superallsvenskan 2016-17. Efter att ha presterat klart under förväntningarna under lejonparten av serien vaknade laget till liv när det behövdes som bäst. Ser man till seriens sista tolv omgångar är AIK det överlägset bästa laget. Slutforceringen räckte till en femteplats vilket i playoffserien betyder en start på tredjeplats. Kan det då räcka hela vägen? Fan vet.Eller sjunker. Och för nytillkomna läsare, eller de som hoppade av i mitten av säsongen när det gick knackigt, så kan jag meddela, VI ÄR I SLUTSPEL! Det har vi förvisso varit sen två omgångar tillbaka och det fanns ingen chans att missa det heller vid en eventuell förlust mot Oskarshamn. 5023 personer hade enligt jumbotronen hittat till Hovet den här fredagen och stämningen var väldigt god på läktarplats. Mkt sång, glada röster och en hel del bondehån, precis som det ska vara! Avgångsgnagare görDet är dags för den femtioandra, tillika sista omgången för samtliga lag i serien. Efter det skiljs agnarna från vetet. AIK har sikte på en åtråvärd femteplats och för att ha chansen på den måste man slå sommarlovsfärdiga Oskarshamn och få andra resultat med sig.Att AIK har varit ostoppbara och vunnit de senaste tio omgångarna var någonting som syntes när det var dags att samla ihop rösterna till månadens spelare i februari. Att vi numer spelar som ett sammansvetsat gäng gjorde att det var många namn som var uppe på tapeten. Men efter många om och men tillsammans med en utslagsröst stod det klart vem som har lyst aningen mer än övriga spelare den här månaden.Imorgon inleds den sista veckan med Hockeyallsvensk grundseriehockey för säsongen 16/17. Tre omgångar kvarstår och på fredag står det klart vilka som får spela negativt kval, vilka som har säkrat kontraktet och vilka åtta lag som får fortsätta spela hockey. Dessutom jagar AIK tionde raka segern, och det mot Tingsryd i Nelson Garden Arena.