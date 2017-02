Transfer deadline day: Victor Ekarv återvänder och back in på lån från Luleå

Victor Ekarv är tillbaks i AIK efter kortare utflykter till andra klubbar. Centern/forwarden som född 1994 gjorde A-lags debut för AIK säsongen 2013-2014 i SHL, men slog igenom på allvar säsongen efter då han gjorde 17 poäng på 33 matcher. Ett facit som ledde till ett kontrakt med Luleå. Det blev dock bara 20 SHL-matcher för Luleå och istället två utlåningar i olika omgångar till Asplöven.I somras skrev Ekarv på ett kontrakt med Almtuna , men Uppsalalaget har nu valt att släppa honom tillbaks till AIK. Ekarv har ändå haft en hyfsad säsong poängmässigt med 18 poäng (6+12) på 40 matcher. Han återvänder nu alltså till AIK och ansluter direkt. Ekarv har skrivit på ett kontrakt som gäller över säsongen 2018/2019.- Vi är glada att vi kan knyta till oss Victor som har presterat bra ishockey här tidigare och vi hoppas han ska hjälpa AIK Hockey till fortsatta framgångar, säger sportchefen Anders Gozzi, till aikhockey.seSent, under fönstrets sista minuter blev det också klart att AIK lånar in backen Linus Nässén från Luleå. Nässén är född 1998 och lånas in för resten av säsongen. AIK och Luleå har skrivit ett avtal som gör att han kan spela för båda klubbarna under resten av säsongen.- Det är en väldigt talangfull spelare som är bra med puck och har ett bra spelsinne. Han var nyligen på landslagsuppdrag med J19-landslaget, säger Anders Gozzi.Lånet görs delvis för att AIK återigen drabbats av skador på backsidan. Jonathan Andersson är borta sedan tidigare, och nu är även Jens Hellgren borta, samt Anton Cederholm som i gårdagens match mot Karlskoga fick ett skott på sig och slog ut minst en tand.

2017-02-16 12:00:00

