Två kontraktsförlängningar och ett nyförvärv

AIK meddelade idag tre spelarnyheter. Emil Lundberg och Joakim Thelin har förlängt sina kontrakt med ett år. Dessutom är backen Ludvig Claesson som tidigare spelat i AIK på lån klar. Han kommer närmast från Rögle.

Emil Lundberg och Joakim Thelin förlänger alltså sina kontrakt. Lundberg har varit en viktig pusselbit för stabiliteten i laget och framförallt med sin rutin. Han kommer nu gå in på sin fjärde säsong med AIK.- Jag är väldigt glad att det blir ytterligare ett år med AIK Hockey, och jag ser fram emot alla härliga matcher på Hovet, säger Lundberg till AIK:s hemsida.Joakim Thelin kom tillbaks till AIK inför förra säsongen, och gjorde då sin första A-lagssäsong med AIK efter att tidigare ha spelat i klubben som junior. Thelin svarade för 12 mål på de 52 matcherna i grundserien, vilket får ses som bra då han tidigare bara spelat i Division 1. Detta lovar verkligen mer den kommande säsongen.- Att få spela i klubben i mitt hjärta känns helt fantastiskt. Jag hoppas kunna fortsätta utvecklas som hockeyspelare under Mitells ledning och kommer ge allt för att AIK ska tillbaka upp till SHL, säger han till hemsidan.Sen är det klart med ytterligare ett nyförvärv på backsidan. Ludvig Claesson ansluter från Rögle och har skrivit på för två säsonger. Claesson spelade 12 matcher med AIK under den gångna säsongen, då han var på lån från Rögle. Tillbaka hos Rögle blev det 44 matcher i SHL och ytterligare fyra i kvalet. Claesson har relativt bra storlek, är defensivt lagd och har hittills spelat 77 matcher i SHL under två säsonger med Rögle.Sportchef Anders Gozzi säger så här om Claesson:- Claesson var här och spelade i vintras och åkte sedan tillbaks till Rögle i SHL där han gjorde det jättebra. Det är en tvåvägsback med ett defensivt tänk.