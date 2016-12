Uselt

Uselt





Dessvärre finns det inget mer att tillägga och det är inte värt att ödsla tid och energi mer än vad spelarna på isen gör genom att referera till vad dessa pysslar med.



AIK -

(0-1)(0-0)(0-1)



Skotten: 33 - 16

Domare: Filip Sandstedt

Utv. AIK 2x2 Utv. MoDo 5x2, 2+2

Publik: 5206

Målskyttar AIK: - - - - - - Uselt.Dessvärre finns det inget mer att tillägga och det är inte värt att ödsla tid och energi mer än vad spelarna på isen gör genom att referera till vad dessa pysslar med.AIK - MoDo 0-2(0-1)(0-0)(0-1)Skotten: 33 - 16Domare: Filip SandstedtUtv. AIK 2x2 Utv. MoDo 5x2, 2+2Publik: 5206Målskyttar AIK: - - - - - -

0 KOMMENTARER 732 VISNINGAR 0 KOMMENTARER732 VISNINGAR GORAN JANKOVIC

2016-12-22 11:01:52

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2016-12-22 11:01:52

AIK

2016-12-20 17:34:00

AIK

2016-12-16 21:29:00

AIK

2016-12-15 22:45:00

AIK

2016-12-14 10:35:31

AIK

2016-12-11 20:21:23

AIK

2016-12-03 16:17:02

AIK

2016-12-01 21:53:28

AIK

2016-12-01 20:55:21

AIK

2016-12-01 14:22:34

ANNONS:

UseltEtt förhoppningsvis välfyllt Hovet väntas på onsdagskvällen när vi Gnagare firar vår julaftonskväll! Kom och sjung Gnaget till seger!I omgång 28 i HockeyAllsvenskan drabbade AIK och Södertälje samman i Scaniarinken. De två tidigare inbördes mötena har Södertälje vunnit, men ikväll var det AIKs tur. En storspelande Gasper Kroselj, en het Jonas Almtorp och en Nicklas Heinerö som fick en ordentlig revansch mot den tidigare gäckande hjärnskakningen. Det blev numret för stort för Södertälje som under matchens gång också missade en straff.Det är dags för det tredje länsderbyt för säsongen mellan Södertälje och AIK. Det är två lag som inte alls rosat marknaden. SSK ligger klart sist medan AIK ligger på en blygsam tionde plats. Trots det har Södertälje vunnit båda matcherna som hittills spelats mellan lagen. Men nu får det vara nog. Nu är det för sjutton dags för AIK att ta en vinst.AIK går kräftgång i HockeyAllsvenskan med tre raka förluster och en mindre smickrande niondeplats i tabellen. Man blandar och ger något oerhört spelmässigt, varför det viktigaste i kvällens hemmamöte mot Västervik blir att hitta stabiliteten i spelet.Det räckte inte ikväll, har inte räckt under säsongen so far och kommer heller inte att räcka fortsättningsvis. Ifall ambitionen finns att bli en av de åtta bästa – topp två får redan betraktas som omöjligt – måste AIK klara av att genomföra matcher som är 60, inte 20, minuter långa.AIK:s bortaturné fortsätter efter fredagens match i Nelson Garden Arena. Nästa anhalt är Kirsebergs Ishall och Panterns IK.AIK har gjort klart med den danske backen Mads Larsen. Larsen kommer närmast från seriekonkurrenten Pantern och har skrivit på ett kontrakt som gäller säsongen ut.Fredagens hockeybatalj går av stapeln i Nelson Garden Arena i Tingsryd. Lite av en mardrömsarena för AIK. Förra säsongen besökte Gnaget Tingsryds hemmais fyra gånger. Facit – inte en enda tre poängare. Fredagskvällens match blir säsongens första i Tingsryd för AIK och trender är väl till för att brytas – eller?Västerås är ett av de lag som jag personligen finner roliga att möta, oavsett serie, då de är att betrakta som ett klassikerlag. Med 35 säsonger i högstadivisionen och med minnesvärda spelare som Juhlin, Garvis och Salo så är de en förening jag (personligen) vill ha med, den dagen SHL bestämmer sig för att gå full NHL och delar upp Sverige i två konferenser, stänger ligan och tvingar alla klubbar att ha något töntigt tillägg, likt Redhawks, Lions eller Indians. Med ska de vara, men stryk ska de