Almtuna satsar transatlantiskt.

Exotiskt är det vad det för en klubb likt Almtuna som nästan enbart satsat på svenska spelare genom åren.

David Vallorani och Luke Pither är värvade för att bli den spjutspets som laget tappat efter förlusterna av Emil Larsson samt Sebastian Hartmann.









Luke Pither beskrivs liksom David Vallorani som en speedig forward med bra händer och spelintelligens. Varav Vallorani är den mindre av de två med sina 173 cm vilket kan vara anledning till att han inte fått chansen på en högre nivå (tänker AHL) efter många poängstärka säsonger där den senaste varit den allra bästa med 83 (32+51) poäng på 72 matcher. Detta gav en femteplats i poängligan för hela serien.

Luke Pither 180 cm samt 85 kg får man säga är den mer meriterade av herrarna med 137 matcher i AHL med 51 poäng som facit samt en kortare visit i den finska högstaligan Liiga där det blev 7 (5+2) på 20 matcher.



Tycker detta känns helt rätt väg att gå. Känns tryggt med att få två spelare som känner varandra och prövat på spel på stor rink och vet vad det innebär.

Varmt välkomna till Almtuna och Uppsala.

2017-06-07 18:55:34

