Hockeyallsvenskans tyngsta förluster

Vill inte ge på mig några tippningar innan lagens trupper börjar bli klara. Kan däremot ge mig in att lista de bästa nyförvärven likt de tyngsta förlusterna.



20. Lucas Sandström: Frenetisk och fysisk energispelare med poängsinne, borde bli saknad i Umeå. Skadedrabbad dock.



19. Kristian Jakobsson: Kanske lite otippad? Underskattad spelare säger jag som gör sina medspelare bättre. SHL klass.



18. Daniel Wessner: Det snackas mycket om poängkungarna utång i BIK med lagkapten Wessner kommer garanterat saknas i Karlskoga, vem för BIK andan vidare?



17. Johan Olofsson: En av få spelare i



16. Sebastian Hartmann: Egenprodukt som tagit stadiga kliv varje år, orädd poängspelare som kan reta gallfeber på motståndarna.



15. Lucas Ekeståhl Jonsson: Fick ett rejält genombrott i Löven och ska nu testa vingarna i Liiga. Vem ersätter poängen?



14: Jonathan Andersson: Skicklig offensiv back som ej gör bort sig i egen zon. Hade en kanske bättre säsong året innan men valde då att stanna.



13: Tex Williamsson: I överraskningslaget Pantern var Tex en av de största anledningarna till lagets framfart.



12 :Roger Melin: Enda tränare med på listan. Ni vet vad Melin åstakommit tidigare med AIK. kommer vara saknad i Solna.



11: Alexander Ytterell: En till spelare som gjorde det bra i SHL med LIF och nu får han chansen hos svenska mästarna. Offensivt skicklig.



10: Olle Liss: Succé för Liss efter återkomsten till svensk hockey. Västervik har en utmaning att framförallt ersätta hans vassa skott vilket resultera i 23 mål.



9. Michael Lindqvist: Talangen som är bra på det mesta och fick ett genombrott offensivt med 39 poäng i grunserien och framförallt 9 poäng på 7 playoff

matcher.



8. Emil Larsson: Larsson kommer vara saknad i Uppsala både för den person och spelare han är. Var väldigt ofta bäst på isen och kunde både göra sin medspelare bättre och avgöra matcher på egen hand.



7: Andrew Engelage: Ännu en kanadensisk succékeeper från BIK som kunde vara omutlig. Tyvärr skadad under slutskedet där även radarpartnern



6: Alex Lavoie: En spelare med stor spelintelligens som banade väg för kedjekamraternas målskytte. En poäng per match skojar man inte bort.



5: Johan Mattsson: Otroligt stabilt målvaktsspel säsongen igenom. Matchvinnare som nu skeppas iväg till Göteborg.



4: Anton Holm:



3: Elias Pettersson: Spelgeniet lämnar Timrå för spel i Växjö, kommer hamna i



2: Jonathan Dahlén: Ännu en stortalang som lämnar Timrå. Dahlen har fått sitt NHL kontrakt och kommer jaga en plats i världens bästa liga. Inte omöjligt att han lyckas.



1. Victor Ejdsell: Hockeyallsvenskan poängkung som var riktigt svårstoppad med sin storlek, styrka samtidigt som han visade fina tekniska egenskaper. Fått debutera i



Spelare som hamna precis utanför listan

Eric Norin

Johan Eriksson

Lars Bryggman

Theodor Lennström

Henrik Larsson

Fredrik Karlström



















Frenetisk och fysisk energispelare med poängsinne, borde bli saknad i Umeå. Skadedrabbad dock.: Kanske lite otippad? Underskattad spelare säger jag som gör sina medspelare bättre. SHL klass.Det snackas mycket om poängkungarna utång i BIK med lagkapten Wessner kommer garanterat saknas i Karlskoga, vem för BIK andan vidare?En av få spelare i Leksand som visat SHL klass och får därefter med all rätta nytt SHL kontrakt, denna gång med Malmö.: Egenprodukt som tagit stadiga kliv varje år, orädd poängspelare som kan reta gallfeber på motståndarna.: Fick ett rejält genombrott i Löven och ska nu testa vingarna i Liiga. Vem ersätter poängen?: Skicklig offensiv back som ej gör bort sig i egen zon. Hade en kanske bättre säsong året innan men valde då att stanna.I överraskningslaget Pantern var Tex en av de största anledningarna till lagets framfart.: Enda tränare med på listan. Ni vet vad Melin åstakommit tidigare med AIK. kommer vara saknad i Solna.En till spelare som gjorde det bra i SHL med LIF och nu får han chansen hos svenska mästarna. Offensivt skicklig.Succé för Liss efter återkomsten till svensk hockey. Västervik har en utmaning att framförallt ersätta hans vassa skott vilket resultera i 23 mål.: Talangen som är bra på det mesta och fick ett genombrott offensivt med 39 poäng i grunserien och framförallt 9 poäng på 7 playoffmatcher.: Larsson kommer vara saknad i Uppsala både för den person och spelare han är. Var väldigt ofta bäst på isen och kunde både göra sin medspelare bättre och avgöra matcher på egen hand.: Ännu en kanadensisk succékeeper från BIK som kunde vara omutlig. Tyvärr skadad under slutskedet där även radarpartnern Emil Kruse gjorde det väldigt bra.En spelare med stor spelintelligens som banade väg för kedjekamraternas målskytte. En poäng per match skojar man inte bort.Otroligt stabilt målvaktsspel säsongen igenom. Matchvinnare som nu skeppas iväg till Göteborg. Hockeyallsvenskan s målkung fick lämna Södertälje efter märkliga förhandling. Vinst för AIK.Spelgeniet lämnar Timrå för spel i Växjö, kommer hamna i NHL . Stor förlust.Ännu en stortalang som lämnar Timrå. Dahlen har fått sitt NHL kontrakt och kommer jaga en plats i världens bästa liga. Inte omöjligt att han lyckas.Hockeyallsvenskan poängkung som var riktigt svårstoppad med sin storlek, styrka samtidigt som han visade fina tekniska egenskaper. Fått debutera i Tre Kronor direkt från Hockeyallsvenskan. Bara en sådan sak.

2017-06-10 12:16:00

