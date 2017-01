Inför: Almtuna - BIK Karlskoga

Efter två matcher med väldigt olika ansikten men med maximal utdelning poängmässigt

väntar tabelltvåan BIK Karlskoga för Almtuna hemma i Gränbyhallen på fredagskvällen.

Almtuna som efter en riktigt trubbig start på matchen mot Björklöven vände en 0-3 underläge till vinst med 4-3 anfört av Emil Larsson (2+1)

i sitt livs form. Det som varit synonymt med dessa två senaste drabbningar har varit en stark och kreativ offensiv samtidigt som

försvaret har givit mer att önska, framförallt de två inledande perioderna mot SSK (fem insläppna mål varav ingen utav dem kan skyllas på George Sörensen). Likväl har dessa två matcher avslutas med en stark tredjeperiod där vi har dominerat och släppt mindre chanser bakåt.



En defensiv som mycket väl kan behövas när värmländska Karlskoga kommer på besök med tre utav ligans poängstarkaste spelare. Victor Ejdsell 16+23 som gjorde en strålande match sist lagen möttes i Uppsala. Carl Persson 20+14 som gått ifrån en undanskymd roll till målkung och kanadicken Alexandre Lavoie 9+25 så har Almtuna något att bita i. Dessutom har laget som tidigare haft en bra offensiv men sämre defensivt blivit täta bakåt och släpper faktiskt in minst antal mål i serien 73 där Andrew Engelage ståtar med bäst räddningsprocent i hela Hockeyallsvenskan med sina 94,66 % på 24 matcher.

Detta att jämnföras med Almtunas poängtopp Emil Larsson 15+9, Ludwig Blomstrand 17+5, Linus Sandin 10+11 samt Jonas Johanssons 91.83 %

på 24 matcher. Samtidigt är Uppsala laget på uppgång med vinst på fem av de sex senaste matcherna där det gjorts 23 mål dessutom.

Produktionen är på väg uppåt.



Efter sjukstugan mot Södertälje återkom Sebastian Hartmann (grym insats mot Björklöven), Ludwig Blomstrand och Erik Santesson och nu hoppas vi få Jonas Johansson och Sebastian Selin friska även till fredagens drabbning.



BIK Karlskoga kommer till Uppsala med en risig form dock med två raka förluster borta mot Vita Hästen (5-2) och senast torsk mot Modo hemma där Almtuna bekantingen Erik Hanses höll nollan för laget ifrån Örnsköldsvik.



Alla till hallen och kom och stöd laget imorgon. Vi syns i supporterbaren där ni även kan passa på att anmäla er till söndagens bussresa till Norrköping.Fri entré ska dessutom tillägas.



Tillsammans Kämpar Vi För Uppsala Stad.



0 KOMMENTARER 129 VISNINGAR 0 KOMMENTARER129 VISNINGAR NIKLAS SKOGLUND

2017-01-19 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Almtuna

Almtuna

2017-01-19 11:00:00

Almtuna

2016-07-01 22:16:59

Almtuna

2015-10-18 13:58:01

Almtuna

2015-10-08 15:26:14

Almtuna

2015-09-19 12:30:38

Almtuna

2015-09-19 10:59:47

Almtuna

2015-09-15 15:28:09

Almtuna

2015-09-06 17:34:57

Almtuna

2015-09-03 17:01:00

Almtuna

2015-09-02 12:38:41

ANNONS:

Efter två matcher med väldigt olika ansikten men med maximal utdelning poängmässigt väntar tabelltvåan BIK Karlskoga för Almtuna hemma i Gränbyhallen på fredagskvällen.Dags för den årliga tippning. Tyvärr blir det utan kommentarer då jag satt flera timmar med en riktigt genomkörare som försvann då programmet dog..Almtuna tar emot Asplöven denna söndagseftermiddag hemma i Metallåtervinning Arena och jag anser att det är utav största vikt att det blir minst två poäng som bärgas, helst tre. Formen har sladdat och framförallt så efter lagets fina starta på säsongen hemma i Gränby så är nu AIS helt plötsligt seriens näst sämst hemmalag sett till utdelning även om prestationen varit helt ok dom två senaste matcherna. Men siffrorna har runnit iväg och 2-9 i målskillnad ser inte snyggt ut.Almtuna gästar förra årets mardrömsmotståndare Vita Hästen som gjort en stark inledning av serien och är fortfarande obesegrade på hemmaplan där dom är starka i Himmelstalundshallen.Säsongens först Aros derby vankas denna lördagseftermiddag i Metallåtervinning Arena.Ett par omgångar in i serien fortsätter jag med en genomgång av de allsvenska lagen.Då vankas det hemmapremiär i hockeyallsvenskan för Almtuna som under tisdagskvällen tar emot nyligen nedflyttade Leksand med ett bekant ansikte för alla Almtuna supportrar i laget i Martin Karlsson. Martin som var väldigt uppskattad i Uppsala både som spelare och människa.Här kommer min gissning och kortare tankar om de alla fjorton lagen. Kommer inte lägga något större fokus på resultat i de stundande träningsmatcher utan gå mer på trupp, tidigare prestationer och framtidsutsikt med eventuella blommande talanger.Fjolårsbesvikelsen AIK tar emot Almtuna med en till stor del utbytt trupp.Dags att försöka få lite spinn på denna sida ännu en gång. Är det någon mer som skulle vara intresserad av att skriva på SvenskaFans om Almtuna så tveka inte med att höra av er.