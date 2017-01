Elias Fälth.

Fälth kommer till spel trots allt

Elias Fälth klev av träningen i tisdags, och under matchträningen inför resan till Stockholm var han heller inte på is. Igår kom rapporter om att Brynäsbacken ej är spelduglig när Brynäs gästar Djurgården ikväll. Men nu har det ändrats.

Elias Fälth har känt efter tidigare under dagen innan Brynäs matchträning och sedan kom beslutet att han blir redo för spel ikväll.



Han kommer att forma backpar tillsammans med Lukas Kilström. Johannes Kinnvall som var tänkt att ersätta Fälth får därför placera sig som extraback.



Brynäs håller tyst om valet av målvakt fram till strax innan matchstart.

2017-01-12 13:33:00

