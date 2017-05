AIK-redaktören om Roger Melin: "En av Sveriges bästa hockeytränare"

Roger Melin, Brynäs guldtränare från 1999 är tillbaka till gävleklubben. Han tar över ett Brynäs med skyhöga förväntningar efter en lysande säsong som avslutades i en sjunde avgörande SM-final.

2008 kom Roger Melin till AIK för första gången. Då var AIK ett allsvenskt lag med visioner om att ta sig upp till dåvarande Elitserien . Med Melin i båset lyckades klubben nå sitt mål efter åtta års lång väntan.Efter fyra framgångsrika säsonger med AIK, två i Hockeyallsvenskan och två i högsta serien gick Melin vidare till Linköping, vilket blev starten på AIKs återgång ner till allsvenskan.Under de två senaste säsongerna har Roger Melin åter varit tränare i AIK och totalt har det blivit sex säsonger i Solnaklubben. Vi tog därför kontakt med SvenskaFans AIK-redaktör Moa Larsson som följt Melin under alla år i AIK-hockey, och passade på att ställa några frågor om hennes bild av Brynäs nygamla tränare.– Den här frågan är otroligt svår att svara på. Ingen människa är enskilt större än klubben, men Roger Melin var stor. Väldigt stor. Säsongen 08/09 tog han sig an ett sargat AIK som bara några säsonger tidigare hade tvångsnedflyttats till Division 1 på grund av ekonomiska problem. Roger Melin var en viktig pusselbit i vår satsning mot dåvarande Elitserien och efter bara två säsonger tog han upp oss i finrummet igen. När man gör en sån sak för en klubb som har varit borta från den högsta serien i över åtta år skriver man in sig i historieböckerna. När man sedan stannar och leder laget mot framgång som ingen kunde förvänta sig blir man en hjälte.– Det tog hårt på oss supportrar redan första gången han lämnade klubben för att coacha Linköping tre säsonger. Under de tre säsongerna han var där hittade AIK aldrig rätt i tränarstaben. Det rådde hysteri i båset och man provade alla konstellationer som var möjliga på marknaden. Under de tre säsongerna pratades det alltid om Melin. Man drömde om hans återkomst och självklart tar det ännu hårdare när han lämnar en andra gång. Han är en av Sveriges bästa hockeytränare, en sådan förlust sörjer man.– För mig har Roger Melin alltid varit den trygga punkten som håller ihop en grupp. Den gravallvarliga tränaren som alltid behåller lugnet. Hans spelidé har alltid varit så enkel: Gå raka vägen på mål, och skjut så in i helvete. Så länge du gör jobbet så spelar det ingen roll hur du gör det.– Att bygga ett lag - både på och utanför isen. Som jag sa tidigare har han alltid varit den trygga punkten som håller ihop gruppen. Har du Roger Melin har du även all potential i världen att utveckla unga spelare. Han misslyckas aldrig med den uppgiften. Under hans vingar och med hans förtroende känns det som att vilken ung spelare som helst kan gå hur långt som helst.– Nackdel eller fördel, det beror hur man ser på det. Det skulle vara envisheten kanske. Han kör efter sin taktik helhjärtat och det fungerar inte på alla motståndare. Att fokusera på sitt egna först och främst är i regel bra, men ibland hade jag önskat att han ändrade spelet och femmorna efter vad vi möter för lag. Det tror jag att vi hade vunnit mycket på. Han är även mycket för att göra om i femmorna på isen vilket både kan hjälpa och stjälpa. Alla brukar kunna spela med alla när det är en lång skadelista vilket är bra. Men visst surnar man till lite när han väljer att sära på bästa poänggörarna och laget blir nollade.– Det är en tung post att ta över och det är klart att man får förväntningar på sig när man tar över efter en sådan framgångsrik säsong. Det tror jag dock inte kommer röra Roger Melin i ryggen. Den pressen känns det som att han kommer vifta bort i en handvändning. Han har definitivt den ödmjukheten som krävs för att axla ett sådant ansvar. I hans första intervju inför kommande säsong kommer han säkerligen säga att man inte kan leva på gamla meriter och att bara framtiden kan utvisa hur långt laget kan gå.