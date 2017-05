"Alla lag kan ha reklamfria tröjor"

Att bara Brynäs kan ha reklamfria tröjor stämmer inte. Däremot är Brynäs IF den enda föreningen som tycks hittat en klar modell som i praktiken fungerar.

Besöker kontinuerligt Gävles skolor i arbete med att motverka mobbing, skaffa förebilder, läxhjälp samt anordnar lekar för barnen.

Lyfter fram barnkonventionen i alla sammanhang som är en central del i hela det sociala arbetet som En bra start utgör.

Anordnar ledarskapsakademin för ledare som arbetar med barn och unga.

Play-day där 20-tals andra aktörer (idrottsföreningar) erbjuder alla barn gratis aktiviteter.

där Brynäs damlag engagerar sig tillsammans med Gästriklands Idrottsförbund i syfte att stärka unga kvinnors självkänsla och identitet. Samarbete med Arbetsförmedlingen för att få fler arbetslösa ungdomar in i arbetsmarknaden. Genom Brynäs egna (stora) företagsnätverk har En bra start en praktikmodell där varje företag erbjuder 3–4 praktikplatser årligen i en tre månaders period. En bra start anordnar även mötesplatser för arbetssökande och företag.

Olika typer av föreläsningar för aktörer och professioner som arbetar med barn och ungdomar där En bra start bjuder in kunniga föreläsare/professorer i det berörda ämnet. Ett exempel är barn på flykt som Brynäs bjöd in till gratis föreläsning.

Häromdagen lade jag ut en bild på Twitter som med glimten i ögat jämförde Brynäs reklamfria tröja med Frölundas reklamsmetade tröja. Min tanke var att belysa själva utseendet hur massa reklam kan mer eller mindre förstöra en matchtröja.Det blev en hel del kommentarer, både på Twitter men också ett annat håll.Det var allt ifrån "Brynäs får pengar av kommunen.", "Bara Brynäs som kan ha reklamfritt, en orättvis jämförelse.", "Frölunda får inte ett jota av kommunen, till skillnad från Brynäs kommundoping."Det var inte många påståenden som var rätt. Men jag dömer ingen för det. Även jag som anser mig vara rätt så överdrivet insatt i Brynäs IF och En bra start måste då och då vända mig till de ansvariga i klubben för att fråga hur det egentligen ligger till.Problematiken, anser jag, ligger i att många bara ser den reklamfria tröjan utan att tänka på allt som finns och står bakom den.Tröjan står egentligen för något mer än bara Brynäs IF. Det finns alltså ett annat symboliskt värde i det.det gäller bara för klubbarna att hitta en organisation och struktur som håller för det. Jag vet att många SHL-klubbar kikar på Brynäs och vill gå åt samma håll men frågan är när nästa klubb kommer lyckas.Det krävs en hel del tålamod, hårt arbete och investeringar.Till att börja med har UNICEF egentligen ganska lite med den reklamfria tröjan att göra. Det var helt och hållet Brynäs som bestämde sig för att köra reklamfritt och under diskussionens gång med UNICEF valde man att även ha dit UNICEF-loggan. Samarbetet med UNICEF skulle från första början igång med eller utan deras logga på tröjan, samt med eller utan annan reklam.Viktigt också att poängtera att det är Brynäs som sponsrar UNICEF, inte tvärtom. Klubben skänker en miljon varje år till världsorganisationen samt arbetar praktiskt med socialt arbete för att främja barns förutsättningar i kommun, region och nationellt genom verksamheten En bra start – med syfte att alla barn ska få en bra start i livet.Hur löser en organisation som är beroende av sponsring nått så dylikt rent ekonomiskt?Det är här Brynäs partners kommer in i bilden. Det är lät att förstå när ett företag betalar en viss summa till exempelvis Luleå för att få sin logga på Luleås matchtröja.Den logiken förstår vi allihopa.Hos Brynäs IF fungerar det annorlunda.Den rena tröjan är en symbol för det arbete som En bra start gör tillsammans med sina partners. Det är Brynäs Huvudpartners som bland annat bekostar den rena tröjan (Länsförsäkringar Gävleborg, Bauer, Bilbolaget och Gävle Kommun). Det intressanta är dock inte själva tröjan i sig.Det intressanta är vad Brynäs tjänar från annat håll tack vareUNICEF kostar en miljon kronor om året för klubben, och En bra start kräver fast anställda personer som arbetar heltid i verksamheten samt att övrig reklam från tröjan plockas bort.Men istället blir det en "goodwill-empowerment" att gå in som partner till Brynäs IF. En matchtröja har bara en begränsad yta för sponsorer. En hockeyarena är också den en begränsad yta trots den nya tekniken som tillkommit.En reklamfri tröja däremot är obegränsat och att dessutom sponsra något som gör samhällsnytta stärker det egna varumärket.Brynäs kan i den teorin egentligen ha hur många Huvudpartners som helst som väljer att gå in med miljonbelopp. Den rena matchtröjan har ju obegränsat med yta för det - alla får plats!Det är här alla partners kommer in i bilden (Huvudpartners, Officiella partners, Guldpartners samt övriga samarbetspartners).Istället för att bara skänka pengar till föreningen och få sitt företag att synas på tröjan, arenan eller på själva hemsidan blir sponsorerna mer delaktiga samtidigt som de gör samhällsnytta. Det ger ett större värde tillbaka till det egna företaget som stärker sitt varumärket.Plötsligt blir En bra start en grund för aktörer att bidra till socioekonomiska vinster till samhället. Det stärker både samhället och företagen.Det är exempelvis företagen själva som valt att plocka bort sina egna varumärken på sargerna i Gavlerinken och istället haft värdeord utvalda av Gävles skolbarn. Det är ingenting som Brynäs IF bestämt.På samma sätt hade alla partners lika gärna kunnat sagt nej och krävt att sina loggor ska synas på Brynäströjan. Brynäs hade kunnat blivit helt överkörda av sina sponsorer men blev inte det.Det symboliska kapitalet generar till ekonomiska samt sociala vinster för alla.En bra start är en gren i Brynäs IFs organisation. Det är själva kärnan i klubbens arbete. Men så kommer Gävle Kommun som förutom att se till att arenan heter Gavlerinken även vill gå in som Huvudpartner till En bra start.Att bli Huvudpartner kräver ett avtal på 3–5 år som handlar om X-antal miljoner.Kommunala pengar är skattepengar och därför blir det alltid ett känsligt ämne.Jag vet inte i detalj hur avtalet mellan Gävle Kommun och Brynäs IF ser ut. Men det jag vet är att pengarna som klubben får av kommunen är öronmärkta att bara gå till En bra start. Ingenting av kommunens pengar går till Brynäs sportsliga verksamhet.Detta är noga att poängtera och mig vetandes är kommunen den enda samarbetspartners som har ett sådant avtal.Anledningen till att kommunen valt att gå in i En bra start är för att det finns socioekonomiska vinster för kommunen i verksamheten. Vi skattebetalare i Gävle tjänar alltså långsiktigt på det här.Kommunen ingår i En bra start samt att verksamheten skall årligen redovisa sina resultat till kommunstyrelsen.Och mycket, mycket mer…Brynäs får alltså ingen ren tröja gratis. Det kräver investeringar, långsiktigt arbete och ett stort engagemang. Men Brynäs IF har hittat en modell som faktiskt fungerar.Personligen önskar jag att alla övriga klubbars tröjor blev kvitt reklamen. Jag hoppas och tror att fler än bara Brynäs inom en snar framtid hittar vägar och strukturer att göra detta genomförtbart.Särskilt om det betyder gott för samhället.