Är Brynäs ett lag för slutspel?

Sju förluster de senaste åtta matcherna och Brynäs är nu inblandad i striden om play-in platserna. Frågan jag ställer mig är om Brynäs har någonting i ett slutspel att göra?

Efter en bra laginsats borta mot Frölunda i torsdags kom hemmaförlusten mot Malmö i lördags som en käftsmäll. 2-4 och ett lag som återigen hade otroligt svårt att få in pucken i mål. Dagens match var inte någon roligare historia, Skellefteå körde över ett svagt brynäs som nu är inblandad i play-in striden.Matchen började bra för Brynäs del, laget kom ut i ett bra tempo och spelade tidigt fast Skellefteå ett par gånger i egna zonen. Utdelningen kom också efter 6.43 när Oskar Lindblom som alltid är Brynäs bästa spelare på isen retsamt kunde peta in 1-0 pucken under Joni Ortios plockhandske. Skellefteå växte sedan sig in i matchen och var det bättre laget, 1-1 kom rättvist när brynäs helt tappade positionerna i boxplay. Holloway fick stå helt själv på sin kant kunde taktisk lägga ett skott på Rautios benskydd som studsade ut till en friställd Jimmie Ericsson . Att helt tappa spelare som dessa två i powerplay är lika med självmål. Perioden slutade 1-1 och skotten var 10-14 till Skellefteå.Skellefteå fortsatte att trumma på i andra perioden och David Rautio fick inledningsvis stå för ett par riktigt svettiga räddningar. Brynäs var dock laget som kunde göra det första målet. 2-1 målet av prickades snyggt in av Kevin Clark efter en fin passning av Jesper Jensen. Sen var det återigen Skellefteå som tog över matchen och visade att laget är i betydligt bättre form. Två snabba mål gjorde att Brynäs inledde sista perioden i ett 2-3 underläge.Och värre blev det. Skellefteå fortsatte att sätta hög press på Brynäs som aldrig riktigt var med i den här matchen. Resultatet rann tillslut iväg till 2-6 och Brynäs dåliga form ser ut att hålla i sig. Nu väntar ett dubbelmöte med Luleå innan landslagsuppehållet och sex otroligt viktiga poäng om man inte ska tappa för mycket på topp 6 lagen.För att svara på min inledande fråga, är Brynäs ett lag för slutspel? Som det ser ut nu har vi ingenting där att göra, det är fortfarande 13 matcher kvar att spela men om ingenting drastiskt händer så kommer Brynäs fortsätta att tappa i ligan.Oskar Lindblom +++Jesper Jensen ++Kevin Clark +2-6 (1-1, 1-2, 0-3)Gavlerinken ArenaPublik: 4196Skott: 24-431-0 (06:43) Oskar Lindblom (Clark, Carlsson)1-1 (11:35) Jimmie Ericsson (Holloway, Lindström)2-1 (23:27) Kevin Clark (Jensen, Blomqvist)2-2 (26:59) Andrew Calof (Ericsson, Berglund)2-3 (36:30) Pär Lindholm (Aho, Djuse)2-4 (42:16) Sebastian Ohlsson (Lindgren, Söderlund2-5 (48:19) Pär Lindholm (Lindström, Pettersson)2-6 (57:03) Andrew Calof (Pettersson)