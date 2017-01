Återfallsförbrytarna får inte segra

I dag släktes ännu en hockeykarriär, och en annan segrade.

Det var med sorg och frustration jag öppnade min telefon i dag, det är med sorg och frustration jag skriver detta inlägg, men jag kände att jag verkligen behövde lufta mina känslor. * Andreas Holmqvist, Pontus Petterström, Rickard Wallin, Henrik Hetta, Dave Spina, Robert Hägg, Alexander Johansson, Gustav Possler.



* Fredric Anderberg, Sebastian Enterfeldt Den första raden med namn är spelare som under de 7 senaste säsongerna råkat ut för huvudtacklingar från Anton Hedmans kroppshydda. Den andra raden är spelare som råkat ut för antingen huvudtacklingar eller vårdslösa tacklingar från samma Anton Hedman och som efter dessa tacklingar behövt avsluta sina hockeykarriärer. Hockeysverige talar om återfallsförbrytare, hockeysverige blir lika chockad varje gång det händer, och det är minst 1 spelare per säsong som råkar illa ut. I min värld kan jag inte förstå hur denna spelare, med nummer 25 på ryggen fortfarande kan få stå på en is i vår högsta serie, i min värld kan jag inte förstå att lag runt om i SHL knyter till sig denna spelare trots alla dessa återfall. Sebastian Enterfeldt, 28 år, minst 4-5 säsonger kvar i kroppen, en ålder där de flesta hockeyspelare har sin "peak", valde alltså i dag att avsluta sin hockeykarriär pga de skador han ådrog sig i den där matchen mot Färjestad där Anton Hedman med alldeles för hög fart valde att fullfölja en tackling, som vid smällen krossade Sebastians arm på tre ställen. Innan denna tackling var Sebastian Enterfeldt en av brynäs formstarkaste spelare, han hade äntligen hittat tillbaka till den hockey han ville spela, hade precis hittat en god kemi i sin kedja, och var en av de flitigaste brynässpelarna i poängprotokollet. Efter denna tackling, i de comebackförsök Sebastian försökt med, var Sebastian inte alls samma hockeyspelare. Men han har försökt, han har slitit, han har skött sin rehab, han har stått i klacken, opererat om armen hela fem gånger. Tyvärr så ville det sig inte. Anton Hedman, spelaren med nummer 25 på ryggen, med klubbadresser som Luleå, Modo, Färjestad, Luleå igen har i dag skördat sin andra "K/O" (som man säger i boxningstermer vid knockout), ännu en hockeyspelare fick i dag avsluta sin hockeykarriär alldeles för tidigt pga Anton Hedmans vårdslösa ishockey. Jag lider med Sebbe, och jag vill personligen tacka för de fina insatser du gjort i brynäströjan, samt så vill jag även önska dig lycka till med det du väljer att syssessätta dig med i framtiden. TACK Enterfeldt! Och till dig Anton Hedman - Så länge din hockeykarriär fortsätter, så länge du står på en is i SHL, så kommer du vara min värsta fiende. Den dagen du lägger av med hockey, eller åker på en livstidsavstängning, den dagen kommer jag få ro i kroppen. Huvudtacklingar, återfallsförbrytare, hockeymördare. Du vann igen...

0 KOMMENTARER 1164 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1164 VISNINGAR MATTIAS BJÖRK

På Twitter: iSvamp

2017-01-27 14:21:44

