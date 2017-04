Frölunda har gått hårt åt Brynäs ledande spelare och bl a huvudtacklat bort både Bertilsson och Ölund från fortsatt spel. Får dom fortsätta i sjunde och avgörande semifinalen? Det återstår att se...

Avgörandets stund är kommen!

Sjunde avgörande SM-semifinalen nalkas. Frölunda och ett fullsatt Scandinavium väntar, all press på regerande svenska mästarna som efter utskopningen i onsdags i Gävle borde fått något att tänka på! Tänk om dom skulle åka ut mot Brynäs, på hemmaplan, efter att ha varit riktigt bra stundtals i matcherna… Ja, tänk om…







Lite smolk i glädjebägaren dock, då Linus Ölund får utgå efter, ännu en, armbågstackling av Frölundaspelare. Även denna utan åtgärd från varken domarna på isen (trots lång diskussion och titt på mediakuben där man ser att Gunnarsson lättar från isen och armbågen sitter i hakan) eller av situationsrummet i efterhand. Men som sagt, vi Brynäsare börjar bli vana enögda domare. Vid Brynäs 2-0 mål utförde



I skrivande stund har Frölunda spelat en hel period (20min) MER än Brynäs i spelformen



Om jag ska försöka hitta någon förklaring i detta agg mot Brynäs och viljan att blunda för ojusteheterna som motståndarlaget står för är det möjligen en kombination av hotet mot domarnas kollega Morgan Johansson som kom från en Brynäs-anhängare. Helt avskyvärd handling som jag inte alls stödjer såklart men jag vill heller inte bli varse sen om att DET ska genomsyra hela domarkårens syn på Gävlelaget. Samt att det som skedde i Göteborg första matchen, Bulan är lite väl het och skrek troligen inte bara ”Pinsamt” när det började blåsas på både det ena och det andra och herr Persson klarade inte av trycket utan valde att visa sin makt och det höll ju på att ta en ände med förskräckelse. Sen dess har detta hållit i sig och jag tror som sagt inget tyder på någon förändring på den fronten tills imorgon.



Så det gäller att Brynäsarna håller sig lika kyliga som igår och inte ger igen när dom får tjyvsmällarna utan tar smällarna, biter ihop och gör mål istället och visar sin styrka offensivt. All press är på regerande svenska mästarna som har varit bra, riktigt bra stundtals och framför allt hemma i Scandinavium. Så för att gårdagens match inte var förgäves hoppas jag verkligen att hockeygudarna är med oss och att fair play ska löna sig och att vi sen får en SM-finalrepris från -95 som jag då hoppas slutar trevligare än då! Men det är nästa kapitel, innan vi får byta blad ska vi slå Frölunda i Göteborg. Absolut ingen lätt uppgift, men med lite medstuds och tur med domsluten så KAN det gå!



På Twitter: ABlank82

2017-04-13 15:03:00

