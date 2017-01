Hovet, Johanneshov, 2017-01-12 19:00

Djurgården - Brynäs

4-3



Nic Johnson gjorde äntligen mål, med nya kedjekompisar så small det igen!

Bra slutperiod gav utdelning till slut

Klassikermöte i SHL med mesta mästarna mot näst-mesta mästarna, två tungviktare i svensk ishockey. Den första av två matcher på rad mellan Brynäs och Djurgården spelas på Hovet i huvudstaden. Fartfyllt och aggressivt spel är att vänta mellan dessa rivaler.

Djurgården bryter en Brynäspassning i egen zon och får fram den till Patrik Lundh som släpper till framstormande backen Emil Johansson som sätter 1-0 bakom Rautio efter 4:46. Morgan är ju på isen så inte helt oväntat drabbas Brynäs av matchens första utvisning. En okristligt billig hakning, situation som händer i stort sett hela tiden, som Lucas Carlsson åker på. Och naturligtvis kommer 2-0 där, Patrik Lundh själv gör det i en tilltrasslad situation framför Rautio efter 9:47. Brynäs repar snabbt mod och tar sig in i Djurgårdszonen och efter snyggt spel av Fälth och Johnson kan Granström styra in 2-1, endast 20 sek efter 2-0. Efter målet tuffar Brynäs till sig lite och tar över kommandot och får mer att säga till om, inga fler mål dock och perioden slutar 2-1.



Betydligt bättre tryck i Djurgårdsspelarnas fötter än i Brynäs dito de första 10 minuterna, inga speciella farligheter åt nått håll men spelövertag för Stockholmarna. Brynäs rullar runt på 6 backaroch speluppbyggnaden funkar inget vidare så det är väl en av anledningarna till att spelet ser ut som det gör och det blir en hel del icingslag av Brynäs, inget vidare kul att se. Det roligaste, för oss Brynäsare, fram tills 11:31 in i perioden är då Ölund åker in i Djurgårdszonen och Gustav Possler med ett Nisse Ekman-hugg slår klubban ur händerna, vänder sig mot domarn och tycks säga ”Tveksam va?”… Ja, väldigt. 2 min i buren och PP för Brynäs. Bra tryck av bortalaget där Jacob Blomqvist står för de farligaste lägena med två hårda direktskott, dock resultatlöst PP men skönt att man får hålla i pucken lite i alla fall. Med 3:25 är Morgan framme igen, Paille 2 min för tripping… 3-1 Djurgården efter 34 sek i PP, Marcus Ljungh. Kort därefter ytterligare en Brynäs utvisning, den här gången helt solklar på Ponthus Westerholm för tripping, och i samma veva säger Johnson några väl valda ord om domarinsatsen och får även han 2 min, 5 mot 3 för DIF. Perioden slut och det enda positiva är väl att det bara är två mål upp plus att det måste lukta Djurgårdsutvisningar i tredje om dom ska jämna ut det. Skottstatistiken i perioden 8-8 måste vara ett skämt, 18-8 möjligen men men…



Slutperiod då! Tar Brynäs tag i spelet och får man åt sig nåt PP i tredje tro?

Brynäs greppar efter ett av de sista halmstråna i den här matchen och det är Johan Alcén som sätter 3-2 efter 47:15! Chansen finns än och med detta mål ökar Brynäs takten lite. Bulan stuvar om lite med ca 5 kvar och Granström/Paille får Blomqvist som tredje länk där, Lindblom-kedjan är intakt och Johnson går in med tvillingarna. Och det ger resultat för med 3:52 kvar gör Johnson 3-3 framspelad av Pathrik och Ponthus. Det finns en Gud! Spännande slut att vänta… 3-3 efter full tid, oerhört starkt!! Förlängning väntar.



Med 48 sek kvar av förlängningen åker Djurgården på lagstraff för överantal på banan, time out Brynäs och PP matchtiden ut. Gunderson och Fälth får ett varsitt skott på mål, Gunderson närmast med en ramträff, straffar får avgöra matchen. Matt Anderson och Kevin Clark har en intern straffuppgörelse och bonuspoängen till hemmalaget!



Starkt av Brynäs att ta poäng den här matchen efter den uppförsbacken man fick efter 2 perioder, en riktigt bra 3e period ger 1 poäng. På lördag hoppas vi på annan än #13 och att man är på tårna från nedsläpp! Bäst i Brynäs idag Lindbloms kedja, de skapar mycket framåt.



Djurgårdens IF – Brynäs IF 1-0 Emil Johansson (Lundh, Anderson) 4:46

2-0 Patrik Lundh, PP1 (Andersen, Ahlén) 9:47

2-1 Jonathan Granström (Johnson, Fälth) 10:07

3-1 Marcus Ljungh, PP1 (Hultström, Ahlén) 37:09

3-2 Johan Alcén (Jensen, Lindblom) 47:15

3-3 Nic Johnson (Westerholm, Westerholm) 56:08



Straff 1 – BIF (Oscar Lindblom) Utanför

Straff 2 – DIF (Emil Johansson) Missar pucken

Straff 3 – BIF (Kevin Clark) Mål

Straff 4 – DIF (Matt Anderson) Mål

Straff 5 – BIF (Elias Fälth) Tellqvist räddar

Straff 6 – DIF (Linus Hultström) Utanför

Straff 7 – BIF (Kevin Clark) Mål

Straff 8 – DIF (Matt Anderson) Mål

Straff 9 – BIF (Kevin Clark) Tellqvist räddar

Straff 10 – DIF (Matt Anderson) Rautio räddar

Straff 11 – BIF (Kevin Clark) Tellqvist räddar

Straff 12 – DIF (Matt Anderson) Mål



Skott 29-22 (13-3, 8-8, 5-8, 3-3)

Publik: 6693

