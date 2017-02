Brynäs är fortfarande ett lag att räkna med!

4-0 var ett resultat som gav mersmak, med ett fungerande poweplay hade den här matchen kunnat sluta 10-0.

Tänk er en fight mellan en tiger och en dalahäst, ungefär så kändes den första perioden. Brynäs attackerade direkt och kunde redan efter 12 sekunders spel göra första målet i matchen. Kevin Clark gjorde sitt 18e mål för säsongen och klev upp i ensam skytteligaledning (ett mål före Oskar Lindholm). Knappt 10 minuter senare var det dags igen, Elias Fälth fick iväg ett skott som Haukeland i Leksand smålet nog vill ha tillbaka, målet assisterades av Juuso Ikonen som gjorde sitt första poäng i Brynäströjan. Men det var inte slut där, kapten Blomqvist var sugen på mer och vallade tillslut in 3-0 målet via en Leksandsspelare med 27 sekunder kvar av perioden. En total överkörning och Brynäs kändes helt plötsligt som ett topplag igen.I andra perioden fick vi se ett helt annat Leksand, Henrik Haukeland ersattes av Atte Engren i målet och “topplaget” Brynäs var i stunder ordentligt tillbakapressade. Mitt i all press kunde dock Oskar Lindblom släcka hoppet för dom tillresta Leksandssupportrarna, 4-0 gjordes snyggt i powerplay framspelat av assistkungen Jesper Jensen. Närmast en kvittering resterande tid var Johan Olofsson som träffade kryssribban men Brynäs defensiv som har varit så kritiserade på slutet kunde hålla tätt.Tredje perioden var en 20 minuters transportsträcka, Brynäs var återigen det bättre laget och körde över Leksand. Perioden slutade 0-0 och matchen 4-0, dock men med mersmak, hade Brynäs haft en bättre powerplay så hade den här matchen kunnat sluta 10-0. Brynäs har nu gjort 21 mål på de senaste fyra matcherna och laget visar att man fortfarande är att räkna med.Jesper Jensen +++Oskar Lindblom ++David Rautio +4-0 (3-0, 1-0, 0-0,)Gavlerinken ArenaPublik: 7909Skott: 28-191-0 (00:12) Kevin Clark (Gunderson, Jensen)2-0 (10:00) Elias Fälth (Ikonen)3-0 (19:32) Jacob Blomqvist 4-0 (11:36) Oskar Lindblom (Jensen, Gunderson)