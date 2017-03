Brynäs är klara för semifinal - Här kan ni betygsätta spelarna

Brynäs är klara för semifinal för tredje gången under 2000-talet. Här kan ni betygsätta kvällens lag.











Du måste logga in för att kunna rösta! David Rautio Betyg: 4 (red) - Snittbetyg: 5 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 0% 4 (0 st) 100% 5 (1 st) 1 röster



Simon Bertilsson Betyg: 5 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Ryan Gunderson Betyg: 4 (red) - Snittbetyg: 5 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 0% 4 (0 st) 100% 5 (2 st) 2 röster



Lukas Kilström Betyg: 5 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Elias Fälth Betyg: 3 (red) - Snittbetyg: 4 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 100% 4 (1 st) 0% 5 (0 st) 1 röster



Lucas Carlsson Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Jonathan Pudas Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Marc Zanetti Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Oscar Lindblom Betyg: 4 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Jesper Jensen Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Kevin Clark Betyg: 4 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Jacob Blomqvist Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Pathrik Westerholm Betyg: 4 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Ponthus Westerholm Betyg: 4 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Daniel Paille Betyg: 4 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Jonathan Granström Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Juuso Ikonen Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Daniel Mannberg Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Linus Ölund Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Jesper Boqvist Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Johan Alcén Betyg: 3 (red) NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster





0 KOMMENTARER 89 VISNINGAR 0 KOMMENTARER89 VISNINGAR BRYNÄSREDAKTIONEN

2017-03-28 21:22:00

?Kvartsfinal 6:7, 3-2 i matcher och hemmaplan. Det skulle smaka gott med en seger ikväll och på så vis undvika att behöva åka till Linköping på torsdag och med det riskera att tappa en matchserie man lett med 3-1…Brynäs är klara för semifinal för tredje gången under 2000-talet. Här kan ni betygsätta kvällens lag.En nervös Gävlepublik, gedigen hemmaklack och en Rolf Lassgård som är taggad till tusen. Precis som ett klassiskt slutspel brukar se ut i Gävle under modern era. Undantag att Brynäs är klara för semifinal!Matchserien mellan Brynäs och Linköping har, undantaget första matchen, varit väldigt jämn. Senaste matchen drog Linköping det längsta strået, och därför behöver Brynäs nu vinna på hemmaplan för att slippa en hårresande sjunde match.Daniel Paille är en ledargestalt på isen som jag ser fram emot att se i Brynäströjan några år till.En 0-2 ledning blev tillslut en snöplig 3-2 torsk i OT.Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose...Jag ber så mycket om ursäkt David. Jag är dock inte ledsen utan jag sitter här och njuter av att jag hade så fel. Vinnarskallen hos denna norrlänning verkar vara av rekordnivå.Snaran runt clubben som aldrig vinner är knuten, och den börjar dras åt. Att Linköping ska vända detta börjar kännas allt mer långsökt. Men Brynäs har en vinst kvar att jobba på. Ingenting är klart...Övertidsdrama i Gavlerinken slutade med Brynäsvinst. 3-1 i matcher och Brynäs har nu allt i egna händer. Vinst på söndag så är vi klara för semifinal.