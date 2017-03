Saab Arena, 2017-03-22 19:00

Linköping - Brynäs

2-1



Brynäs får ny möjlighet på fredag

Lite tajtare, mer disciplinerade, ja… till och med lite kompaktare Linköping fick Brynäs möta i Saab Arena. Det blev en jämn batalj intill slutperiodens skede där hemmalaget drog det längsta strået.

Att den tredje matchen skulle bli tuff var naturligtvis väntat. Brynäs som ledde inför matchen med 2–0 i matcher har bara vunnit en av sju matcher i Linköping de två senaste säsongerna. Dessutom fanns det inte mycket att förlora för Tangnes och hans killar. Det var bara att fokusera och köra på för hemmalaget.



Brynäs inledde med kraftfull offensiv under de första spelminuterna. Sedan var det Linköping som stod för dem stundtals hetare målchanserna. Det var en detalj som höll Brynäs kvar i matchen efter att den första perioden var färdigspelad – Brynäsmålvakten David Rautio stod pall mot flertal farliga mållägen från Linköping.



Men i inledningen av mittperioden skulle Brynäs tokslarva i det egna försvaret. Linköpings Marcel Müller var så ren framför Rautio som man kan vara. Det var bara för Emil Sylvegård att skicka pucken framför Brynäsmålet och Müller flippade pucken över Rautio. Ett försvarsspel av Brynäs helt under isen som föranledde 1–0 till hemmalaget.



Efter målet tog Linköping över matchen alltmer och Brynäs tappade fokus i passningsspelet. Det såg trögt ut under skridskorna hos bortalaget och Linköping var flertal gånger nära 2–0-ledning. Men när Eddie Larsson åker ut för hakning får Brynäs en god chans i spel numerärt överläge. Då kliver den eminente Linus Ölund fram och kvitterar matchen till 1–1.



I slutperioden tog Brynäs över matchen och satte hård press på Marcus Högberg med Linköpingsförsvaret. Men när Marc Zanetti åkte ut två minuter för roughing fick Brynäs, som annars gjort det spelmässigt lysande i numerärt underläge, problem.

Gävlelaget var tillbakapressade efter flertal försök att slänga iväg pucken blev Linköpings offensiva våg överväldigande och Ken Andre Olimb tog tillbaka ledningen till hemmalaget.

Brynäs som precis hade fått grepp om matchen fick nu en tung uppförsbacke att klättra. Med mindre än tre minuter kvar att spela väljer Brynästränaren Thomas ”Bulan” Berglund att ta ut målvakten samt en Time out med 2:20 kvar av matchen.



Men trots att Brynäs spelade med sex man på planen kunde Linköping behålla kontrollen. Den tredje omgången slutade med Brynäs första förlust i det här slutspelet.



Brynäs leder fortfarande med 2–1 i matcher. Den fjärde omgången avgörs på fredag hemma i Gavlerinken.



Linköping – Brynäs 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

Saab Arena



Första perioden

0–0

Andra perioden

1–0 (01:48) Marcel Müller (Emil Sylvegård, Niklas Persson)

1–1 PP1 (15:42) Linus Ölund (Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm)

Tredje perioden

2–1 PP1 (14:03) Ken Andre Olimb (Andrew Gordon, Kristian Näkyvä)

