Brynäs föll i förlängningen

Det blev en jämn och intensiv kamp mellan två topplag i hopp om oerhört viktiga poäng utifrån tabellsituationen som råder. En batalj som skulle nå längre än ordinarie speltid. Brynäs forcerade fram men räckte inte hela vägen och Frölunda drog till slut det längsta strået.

Toppstriden i SHL är i nuläget ett öppet slagfält där både Brynäs och Frölunda står mitt i kampen om en sådan bra placering i tabellen som möjligt. Mycket stod på spel för båda lagen. Frölunda är i en tung svit samtidigt som Brynäs fina trend på åtta raka matcher bröts mot HV71 senast.Brynäs inledde dock något hetare mot ett Frölunda som svettigt fick slita i defensiva zonen. Frölundas Dan Bakala fick bjuda på en rad mäktiga räddningar och det krävdes ett Powerplay innan Brynäs Ponthus Westerholm kunde sätta dit 1–0-målet efter snabb passning av brorsan Pathrik.Frölunda spelade mycket på en vass kontringshockey och när mittperioden började stod resultatet 1–1. Långa spelfrekvenser och mycket nerver spelade in i en intensiv hockeymatch lagen emellan.Ytorna öppnade sig och Frölunda fick upp tempot i offensiv zon. Ett Brynäs som tappert försöke stå emot orkade inte till slut och Frölundas Sean Bergenheim gav ledningen till bortalaget för första gången under matchen. Men Brynäs vässade snabbt till sig och malde ner sig framför målvakten Bakala. En situation där Brynäs eminente poängkung Oskar Lindblom snabbt fick kvittering bara en minut senare.I tekningssammanhang gjorde Brynäs kanske en av sina absolut sämre insatser under mittperioden för säsongen. Frölunda vann 11 av 15 tekningar och var det hetare laget under längre tid.2–2 inför kvällens slutperiod bäddade för en högst spännande batalj i slutskedet. Brynäs försökte forcera framåt och bjöd på några fåtal hetare målchanser, men frölundamålvakten Bakala fortsatte att hålla kvar Frölunda i matchen.Under slutperiodens andra halva åker lagkaptenen Jacob Blomqvist ut för holding vilket gav Frölunda ett gyllene läge att reducera. Brynäs kunde dock svara upp starkt i boxen och fick dessutom ett skottläge i numerärt underläge.Matchen stod och vägde under slutminuterna i ett minst sagt jobbigt läge. Men det var Brynäs som hade starkare skridskoåkning och satte djupt press mot bortalaget. Men Frölunda visade på att dem också är ett topplag i SHL och stod pall emot trycket och matchen skulle gå till förlängning.Förlängning var kanske inte vad brynäsarna hade önskat i den rådande tabellsituationen. I spel tre mot tre inledde både Frölunda och Brynäs med ett varsit friläge som räddades upp av målvakterna. Frölunda satte större press än hemmalaget och målvakten Sandström fick svara upp för viktiga räddningar.Men Brynäs orkade inte att hålla emot och efter två minuter fick Frölundas Robin Frigren in segermålet till bortalaget.(1–1, 1–1,0–1, 0–1)Gavlerinken ArenaPublik 52321–0 PP1 (14:06) Ponthus Westerholm ( Pathrik Westerholm , Linus Ölund)1–1 (19:29) John Nyberg (Carl Grundström)1–2 (15:49) Sean Bergenheim ( Patrik Carlsson 2–2 (16:33) Oskar Lindblom0–02–3 (02:34) Robin Figren (Johan Sundström)