Brynäs föll mot Frölunda - Nu väntar måstematch i Gavlerinken

Brynäs försökte och försökte, men det lilla extra saknades i de sista momenten för att göra mål. Frölunda avvärjde samtliga farliga lägen och kunde till slut vinna matchen rätt behagligt med hela 4-0. Nu måste Brynäs vinna i Gavlerinken Arena på onsdag, annars är säsongen över.

Det var ett Brynäs som kom ut hungrigare än tidigare matcher, men mötte ett Frölunda som var precis intensiva som under tidigare matcher. Det fullsatta Scandinavium var med på noterna och uppskattade varje gång hemmalaget pressade upp en Brynäsare mot plexiglaset. Det var en första period med mestadels kamp och utan direkt några farliga lägen. Trots att Brynäs hade kanske de mesta av spelet så kunde bägge lagen gå till periodvila med 0-0.



Andra perioden fortsatte i samma kampanda och "slutspelshockey" gjorde själ för sitt namn under denna match då det småsmäller i varenda byte. Det var en kamp på isen som senare Frölunda kunde ta ledningen i. Efter hård press från Frölunda gjorde de även 1-0 och kunde därefter nästan bara kontrollera matchen. Brynäs hade en kort sekvens i slutet av den andra perioden som kunde resultera i ett kvitteringsmål, men målen uteblev under slutet av perioden och Frölunda ledde med 1-0 inför den sista perioden.



Brynäs kommer ut starkast i tredje

I början av den tredje perioden så kommer Brynäs ut allra hungrigast och jagar en kvittering, då händer det som inte får hända i det läget. Man tar ett lagstraff där man har för många spelare på isen och Frölunda kunde återta stafettpinnen. När spelet står och väger som allra mest och det handlar om att antingen punktera matchen för Frölunda eller komma ikapp för Brynäs så slänger den unge Rasmus Dahlin in en puck från blå som hittar in bakom den annars kanske bäste Brynässpelaren för kvällen Felix Sandström.

Luften går som ur Brynäs och hemmapubliken får klappa in både 3-0 och 4-0 innan matchen är över. Nu väntar säsongens absolut viktigaste match i Gavlerinken Arena på onsdag om inte hockeysäsongen ska vara över.

- Vi ska ta matchserien tillbaka hit till Göteborg, sa en revanschsugen Thomas Berglund direkt efter slutsignal i Cmore-Studion



Så till er alla som ska till Gavlerinken - smörj in händerna för 60 minuter klappande och sjung med i "Brynäs hej hej hej", så kan man hoppas att spelarna i Brynäs tar den av den energi som kan skapas i Gavlerinken. Allt för att kunna få till en sjunde och avgörande match i Göteborg. För ingen vill nog att säsongen ska vara över redan nu.







Övrigt från matchen

- Backklippan utgick skadad

Simon Bertilsson åkte under den första perioden på en otäck smäll bakom det egna målet. Han träffades utav en axel som tog illa mot huvudet, dock inget regelvidrigt enligt domaren som stod två meter från situationen. Bertilsson försökte fortsätta spela, men efter hjärnskakningssymptom stannade han kvar i omklädningsrummet. Osäkert hurvida han kan spela i den direkt avgörande matchen uppe i Gävle om två dagar.







- Förstakedjan måste producera

Ska Brynäs lyckas vinna på onsdag måste förstakedjan med Oskar Lindblom, Jesper Jensen och Kevin Clark kliva fram på det sätt Brynässupportrar tidigare blivit så bortskämda med. Den klart poängstarkaste kedjan i årets SHL fick lämna Göteborg under måndagskvällen helt poänglösa vilket inte är godkänt om man ska lyckas slå ett lag i Frölundas kaliber.







- Brynäs bäste spelare

När matchvinnaren från kvartsfinalserien David Rautio blev sjuk så fick Felix Sandström chansen i semifinalerna. Han har tystat många kritiker och kan inte lastas för kvällens förlust. Han var den som höll Brynäs kvar länge i matchen och när han skymd släppte in 2-0 gick luften ur honom och nästan hela laget. De sista två målen kommer via en straff och ett annat friläge, inget han kan lastas för.