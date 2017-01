Brynäs föll på målsnöret – fattades bara 196 personer

Super Duper Hockey Night var tänkt att bli en publikfest för både Brynäs Herr- och Damlag. Men efter en undermålig match av Brynäs herrspelarna fanns inte riktigt de rätta förutsättningarna för damerna.

Trots det fick damerna entra isen i publikens jubel. Brynäsklacken samlade sig och hejade på Brynässpelarna på samma sätt som i en SHL-match och publiken som satt kvar stöttade tjejerna till det yttersta.



Inget nytt publikrekord i SDHL

Det blev, trots allt, en bra stämning i Gavlerinken men Brynäs får för den här gången erkänna sitt försök som misslyckat gentemot Luleå. Luleå har publikrekordet i SDHL på 3150 och/men Brynäs fick ikväll ihop 2954 åskådare. Det fattades alltså bara 196 personer för att publikrekordet skulle till Gävle.



Så nära, men nära räcker inte. Tjejerna fick trots allt fantastiskt med stöd och det är något som Gävlepubliken ska vara stolta över. Vem vet, kanske hade det blivit en rekordkväll om herrarna hade bjudit på riktig hockey?

0 KOMMENTARER 291 VISNINGAR

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-01-14 19:51:00

