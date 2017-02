Brynäs försvar är knivskarpt anfall

Åtta raka segrar!

Brynäs dundrar fram med en offensiv vi inte skådat sedan 2012.

Målet är glasklart - mot toppen!

För bara några veckor sedan var orden från många fans så pass grova att Brynäs klubbdirektör Johan Stark fick sätta ner foten på sociala medier.Brynäs ville ju inte vinna, och hur fan kunde Bengtzén inte värva mer än vad man gjorde?Brynäs behövde inget mer än att bredda laget med playmakern Juuso Ikonen. Brynäs offensiva kaliber fanns redan där, det var bara att kötta på. Och som Bulan boys gör det..!Att besegra Leksand med 4-0, Malmö med 3-2, Örebro med 6-3 och Rögle med 4-1 säger kanske inget mer än att Brynäs är i en strålande form. Men att ta sig an starka Växjö på bortaplan, en av klubbens större motståndare i det kommande slutspelet, och inkassera 4-1 som om det vore den vanliga serielunken i november.Brynäs fortsätter att vara det där laget som får experterna att klia sig i huvudet. Bulan boys är oberäkneliga, självsäkra och ruggigt jobbiga att möta.Brynäs bästa försvar är ett knivskarpt anfall. Heter inte målskytten Oskar Lindblom så är det Jesper Jensen, Kevin Clark Daniel Paille … ja listan kan göras lång. Och poängmakarna, ja den listan blir ännu längre.Varje kedja i Brynäs är en ny anfallsvåg som anstormar från Thomas ”Bulan” Berglunds bås. Bulan som folk påstod hade gett upp. Knappast. Vinnarskallen i den norrlänningen sitter djupare än så.Brynäs har all möjlighet att ta igen det laget förlorade under mörka januari. Brynäs ska inte kika neråt, det som finns där är inte relevant. Klubben ska kika uppåt. Där finns bland annat ett HV71 som har samma poäng men bättre målskillnad.Det är så få matcher kvar att spela om och Brynäs har tufft motstånd att vänta. På tisdag, som sagt HV71, på torsdag är det Frölunda som dock ser ut att befinna sig i en svacka, och sedan på lördagen är det i nuläget tabelltvåan Linköping.Men låt oss stanna upp där. En match i taget. HV71 på tisdag.Då gävlar ska kaffet koka.