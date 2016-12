Gavlerinken Arena, 2016-12-26 18:30

Brynäs - HV71

2-1



Brynäs hämtade hem två poäng mot HV71

Annandagshockey är den juligaste traditionen vi har i Sverige. I Gavlerinken skulle två offensiva lag göra upp på isen. Två offensiva lag som gjorde varandra passiva. Efter en turbulent avslut kunde Brynäs hämta hem två nya viktiga poäng efter förlängning.





Men passiviteten och ineffektiviteten blev mantrat ikväll.



Om det var nerverna, den tighta tabelläget eller julmaten som satte käppar i hjulet för båda lagen är det svårt att sia om. Men förutom



Inte heller bjöds det på särskilt många målchanser även om det fanns en och annan uppstickare.



Det var en oviss känsla som låg och jäste i Gavlerinken ikväll. Både Brynäs och



När den sista perioden inleddes hade Brynäs fortfarande ledningen med 1-0. Att leda med ett mål mot HV71 är aldrig säkert och det visste Brynäs, det visste publiken. Ändå fanns där, trots ovissheten, en tryggande känsla att spelet kan hålla. David Rautio gjorde en godkänd insats vid målburen och Brynäs spelade mycket på ett starkare defensivt spel än HV71. När två offensiva lag möts brukar defensiven trots allt spela en avgörande roll. Det fick vi lära oss ikväll.



Jag har ofta skrivit om Brynäs offensiva kvalitéer. Men Brynäs har självförtroende och kvalité att vara bra över hela banan. Jag noterar 84,72 Box play innan den här matchen. Det är näst bäst i SHL efter Skellefteå. Brynäs vågar vara offensiva även i numerärt överläge, och man ger inte motståndaren för mycket yta i zonerna. Det är frustrerande att spela mot ett sådant lag.



Men HV71 är ett målrikt lag i nivå med Brynäs. Med dryga två minuter kvar lyckades



Med 1:21 kvar av matchen fick dock HV71s



I förlängningen åkte HV71 ut för ytterligare en utvisning då Oscar Sundh utvisades för hakning. I spel fem mot tre i 32 sekunder fanns ett nytt gyllene läge och det gick bara inte att missa. Särskilt inte när Brynäs har en

Inte den bästa av matcher, heller inte den sämsta. Men för att vara två målrika lag var det en match under förväntningarna.



Brynäs får dock behålla andraplaceringen. Men det börjar bli farligt jämnt nu. Det här var en match mellan vanligtvis två målrika lag. Ett möte som brukar betyda bra intensitet och härliga målchanser som ställer målvakterna på sin spets. Det var med stor förväntan som jag vandrade den vanliga vägen genom Sätra, upp mot Gavlehov (läs Sätraåsen) och in i Gavlerinken den här kvällen.Men passiviteten och ineffektiviteten blev mantrat ikväll.Om det var nerverna, den tighta tabelläget eller julmaten som satte käppar i hjulet för båda lagen är det svårt att sia om. Men förutom Jacob Blomqvist blixtframkallade mål efter 56 sekunder in på första perioden blev det mycket målsnålt.Inte heller bjöds det på särskilt många målchanser även om det fanns en och annan uppstickare.Det var en oviss känsla som låg och jäste i Gavlerinken ikväll. Både Brynäs och HV71 försökte utnyttja sina fantastiska kvalitéer i offensiva spelet men någonstans neutraliserade dem varandra. Emellanåt var det finlir som gällde och både Rautio och Pettersson-Wentzel fick smaka på puckar som kom lite varstans från isen.När den sista perioden inleddes hade Brynäs fortfarande ledningen med 1-0. Att leda med ett mål mot HV71 är aldrig säkert och det visste Brynäs, det visste publiken. Ändå fanns där, trots ovissheten, en tryggande känsla att spelet kan hålla. David Rautio gjorde en godkänd insats vid målburen och Brynäs spelade mycket på ett starkare defensivt spel än HV71. När två offensiva lag möts brukar defensiven trots allt spela en avgörande roll. Det fick vi lära oss ikväll.Jag har ofta skrivit om Brynäs offensiva kvalitéer. Men Brynäs har självförtroende och kvalité att vara bra över hela banan. Jag noterar 84,72 Box play innan den här matchen. Det är näst bäst i SHL efter Skellefteå. Brynäs vågar vara offensiva även i numerärt överläge, och man ger inte motståndaren för mycket yta i zonerna. Det är frustrerande att spela mot ett sådant lag.Men HV71 är ett målrikt lag i nivå med Brynäs. Med dryga två minuter kvar lyckades Lawrence Pilut c få Rautio att vika sig. Kvitteringen, den där jobbiga kvitteringen i slutminuten som inte fick komma kom.Med 1:21 kvar av matchen fick dock HV71s Filip Sandberg utvisning. Det var Brynäs enda och sista möjlighet att återta ledningen. Tiden var knapp, pressen stor. Jesper Jensen försökte leta luckor men Fredrik Pettersson -Wentzel klarade av situationen och spelet fick till förlängning.I förlängningen åkte HV71 ut för ytterligare en utvisning då Oscar Sundh utvisades för hakning. I spel fem mot tre i 32 sekunder fanns ett nytt gyllene läge och det gick bara inte att missa. Särskilt inte när Brynäs har en Ryan Gunderson i laget. 2-1 avslutades matchen i förlängning mot HV71.Inte den bästa av matcher, heller inte den sämsta. Men för att vara två målrika lag var det en match under förväntningarna.Brynäs får dock behålla andraplaceringen. Men det börjar bli farligt jämnt nu.

0 KOMMENTARER 346 VISNINGAR 0 KOMMENTARER346 VISNINGAR VIKTOR ALNER

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2016-12-26 20:59:49 viktor.alner@hotmail.comPå Twitter: @ViktorAlner2016-12-26 20:59:49

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2016-12-26 20:59:49

Brynäs

2016-12-22 13:01:00

Brynäs

2016-12-22 12:46:00

Brynäs

2016-12-20 21:35:00

Brynäs

2016-12-20 21:30:00

Brynäs

2016-12-20 18:28:00

Brynäs

2016-12-20 17:30:00

Brynäs

2016-12-20 11:55:00

Brynäs

2016-12-20 08:46:00

Brynäs

2016-12-19 19:00:00

ANNONS:

Annandagshockey är den juligaste traditionen vi har i Sverige. I Gavlerinken skulle två offensiva lag göra upp på isen. Två offensiva lag som gjorde varandra passiva. Efter en turbulent avslut kunde Brynäs hämta hem två nya viktiga poäng efter förlängning.Nu har Juryn tillsammans med folket röstat och utsett den nya Brynäshymnen. Låter heter just, Brynäshymnen.Så var det klart. Brynäshymnen vann tävlingen som Brynäs nya hymn. Några hurrar, andra muttrar. De flesta bryr sig nog inte. Men nu är tävlingen avgjord.Brynäs förlorade matchen mot Karlskrona med 5-3. Här kan du som läsare sätta betyg på spelarna.Säsongens genomklappning trots stark inledning av matchen. Tre mål på fem minuter förstörde julstämningen i Gavlerinken.Följ kvällens liverapportering mellan Brynäs - Karlskrona.Göteborg Hockey Club storsatsar på damhockeyn och integration och satsar för att ta sig upp till SDHL. När klubben sträckte ut sin hand till Frölunda blev svaret nej. Istället fick Brynäs en kunskapspartner som kan betyda mycket för framtidens utveckling.När jag läser artikeln om Göteborg HC på GP.se så undrar jag om Frölundas styrelse just nu sitter och funderar ”Hur fasen kunde vi rulla ut röda mattan åt Brynäs… här i GÖTEBORG?”.Topplaget Brynäs mot mellanmjölken Karlskrona. Ja i alla fall om vi ska kika på tabellen. Brynäs har legat på andra placering under en längre tid och önskar närma sig tabellettan Frölunda. Men först måste de besegra ett av SHLs starkaste defensiva trupper.Av Brynäs kan man aldrig få nog utav. Det tycker åtminstone inte vi på Brynäsredaktionen. Under eventet Super Duper Hockey Night kommer vi därför gå All-in i bevakningen av både Brynäs herr- och damlag.