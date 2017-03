Gavlerinken Arena, 2017-03-20 19:00

Brynäs - Linköping

3-2



Brynäs har någonting stort på gång

Brynäs leder med 2-0 i matcher och har kopplat järngrepp om den här serien. En stark tredje period räddade Brynäs idag.

2-0 i matcher!

CHRISTOFFER JANSSON

På Twitter: Jjaansson

2017-03-20 21:36:00

Brynäs har någonting stort på gång, dagens match var långt ifrån bra men en stark tredjeperiod och en magisk vändning räddade Brynäs ikväll. Simon Bertilsson gjorde det avgörande 3-2 målet med 15 minuter kvar att spela.Linköping kom som förväntat ut som ett nytt lag och började den första perioden starkt. Efter en intensiv inledning med målchanser åt båda hållen var Garrett Roe efter 10 minuters spel närmast ett ledningsmål, kryssribban räddade Brynäs i det läget. Stolpen räddade också Linköping tre minuter senare när Johan Alcén var så nära ett ledningsmål att han själv jublade för mål. Videobilderna visade dock att pucken inte var inne, den tog i inner stolpen och studsade ut bakom Högberg i Linköpingsmålet. Perioden slutade 0-0.Ju längre matchen gick desto bättre blev Linköping, även om det var Brynäs som tog ledningen genom succéjunioren Linus Ölund så var Brynäs aldrig riktigt med i den andra perioden. David Rautios slutspelsnolla höll sig i lite drygt 83 minuter, han fick tillslut släppa två puckar förbi sig under perioden. Det var ombytta roller från det första mötet i lördags och Brynässpelarna var nog glada i det läget att det bara var ett måls skillnad. Linköping hade helt tagit över matchen och kunde mycket väl har gjort ett par mål till.“Juniorkedjan” med Linus Ölund, Jesper Boqvist och Daniel Mannberg var den enda kedjan som så långt fick godkänt.Tredje perioden räddade oss ikväll. Vi ska som sagt vara glada att det bara var ett mål upp. Backarna Jonathan Pudas och Simon Bertilsson fick båda skriva in sig i målprotokollet när Brynäs vände 1-2 till 3-2.Även om fansen i Gavlerinken gjorde sitt bästa för att öka stämningen så var spelet på isen aldrig speciellt hett. Totalt hade vi sex utvisningsminuter i den här matchen och enbart ett fåtal gruff. Till nästa match vill vi nog alla se en bättring på den fronten.Oavsett så är ju en vinst alltid en vinst, och den här typen av vinster känns alltid lite speciellt bra. Idag snodde vi en match från Linköping.Simon Bertilsson +++David Rautio ++Linus Ölund +3-2 (0-0, 1-2, 2-0)Gavlerinken ArenaPublik: 5326Skott: 24-32Period 21-0 (22:21) Linus Ölund (utan assist)1-1 (23:13) Marcel Müller (utan assist)1-2 (30:02) Broc Little (Larsson, Karlsson)Period 32-2 (43:27) Jonathan Pudas (Po Westerholm, Carlsson)3-2 (45:33) Simon Bertilsson (Clark)Jag lyfter hatten för den där Thomas ”Bulan” Berglund och hans Brynäs. Det är smart, det är disciplinerat och vilken moral det finns i den här gruppen! Mandom mod, brynäsare! Det här laget är något utöver det vanliga...Brynäs leder med 2-0 i matcher och har kopplat järngrepp om den här serien. En stark tredje period räddade Brynäs idag.6–0 var kanske inte vad många brynäsare hade vågat hoppats på. Men Bulan boys hade bestämt sig. Det var att vinna, där och då. Bryta varje trend och visa östgötarna hur riktigt slutspels-anda ser ut.Vinner Brynäs imorgon så kan den här serien sluta 4-0 i matcher. Frågan är om Brynäs kan fortsätta som senast eller om Linköping kommer ut som ett nytt lag?Aldrig förr har lagen möts i ett slutspel. Nu är stunden kommen då Bulans Brynäs reser ner till Linköping för att göra upp på allvar. Nu 17 tar vi 14...Känner ni lukten? Mmmmmm… det luktar så vansinnigt gott. Vad är det för något som luktar så underbart? Men… är det du som luktar så gott Le Mat?Brynäspanelen är tillbaka och denna gång består panelen av BIF-skribenterna Johan Norrström, Fredrik Englund, Anders Blank och David HydlingBrynäs inleder kvartsfinalen som bortalag i Linköping. Då passar brynäsarna på att kraftsamla sig för att ge all stöd de kan till sitt hjärtelag.Linköping blir en tuff utmaning för gävlelaget i kommande kvartsfinalspel. Det mesta av statistisk data talar emot, men det finns några ljusglimtar som skapar möjligheter för Brynäs att bli en riktig dryg motståndare för östgötarna.Att se Kevin Clark etta i skytteligan känns riktigt bra. Att se Oskar Lindblom på andra plats känns ännu bättre.