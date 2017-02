Brynäs har nytt klubbrekord!

4-1 mot Växjö när slutspelet närmar sig är såklart ett härligt besked för brynäsfansen. Men nu finns även en annan anledning att fira, Brynäs har slagit klubbrekord med sina åtta raka segrar.

Senast var 2007/07 som Brynäs fick sju raka segrar. Något man har lyckats med fyra gånger i SHL/ Elitserien s historia varav två av tillfällena skedde under 90-talet och den första gången under 70-talet.Ikväll slog Brynäs smålandslaget Växjö på bortais och inkasserade därmed det åttonde raka segern. Bulan boys har skrivit klubbhistoria och kan därför må extra gott efter segern ikväll.har Färjestad med 12 raka segrar säsongen 2001/02. Tvåa ligger Djurgården då man fick elva raka segrar under säsongen 1984/85.En bit kvar för Brynäs som inte behöver misströsta för det! Klubben är SHLs absolut formstarkaste lag just nu.