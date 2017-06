Brynäs IF gör mångmiljonvinst efter succésäsong

Sportslig framgång ger oftast klirr i kassan. Något som SM-finalisten Brynäs fått känna på när klubben visar på 10 miljoner positivt resultat före skatt. Gävleklubben hamnar därmed på cirka 15 miljoner i eget kapital.

Efter flera års negativa resultat kan Brynäs äntligen visa upp positiva siffror. Resultatet i år indikerar på hela 19 miljoner kronor starkare än vad resultatet visade på i fjol. I eget kapital hamnar Gävleklubben på 14,9 miljoner kronor.



Brynäs gjorde inför den gångna säsongen ett besparingsprogram där man avsatte flera tjänster, och sedan gick själva hockeylaget så långt som till en sjunde avgörande SM-final vilket blev en rejäl bonus.

Det enda negativa, meddelar klubbdirektören Johan Stark på Brynäs hemsida, var publiksnittet där Brynäs inte fick ut vad klubben budgeterat för.



Måndagen den 19 juni kl 18.00 hålls årsmöte för föreningens medlemmar i Gavlerinken Arena.





