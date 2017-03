Gavlerinken Arena, 2017-03-28 19:00

Brynäs - Linköping

6-0



Segerglädje i Gävle efter Clarks första slutspelsmål smakar gott och smakar mer!

Brynäs klart för semifinal efter ny kross!

?Kvartsfinal 6:7, 3-2 i matcher och hemmaplan. Det skulle smaka gott med en seger ikväll och på så vis undvika att behöva åka till Linköping på torsdag och med det riskera att tappa en matchserie man lett med 3-1…

Inledningen av matchen skiljer sig inte just nånting från de fem senaste matcherna lagen emellan. Första matchen där Brynäs krossade Linköping är borträknad från det normala och de senaste fem har ju faktiskt slutat med uddamålsvinster så sett till det så är det samma spel denna match med böljande spel och hårt fysiskt spel med lite ströavslut åt båda håll där Brynäs ändå känns hetare. Dock ägde Brynäs ALLT i en sekvens mellan 8e och 12e spelminuten där det riktigt ven utanför Högberg i LHC-målet och ett ledningsmål hängde verkligen i luften, även några LHC-utvisningar men än så länge vill inte domarna göra någon större inverkan på spelet, men det läre nog ändra sig är jag rädd. Framtill de sista 2 minuterna är det Brynässlarv som gett Linköping de chanser dom haft sen spelminut 8, men de 2 sista minutrarna har LHC skapat mera och en riktigt bra hockeyperiod är till ända. Det mest anmärkningsvärda är väl att det är 0 minuter i utvisningar hittills. Den som säger att det är samma regelbok i slutspel som i seriespel vet inte vad dom pratar om, det hade varit 4-5 utvisningar för LHC den här perioden och 2-3 för Brynäs i vanligt seriespel…

8-13 i Linköpingskott i den första perioden måste vara ett skämt…



Sanny till Bulan innan 2a periodens start:

-Du har inga problem att Eddie Larsson och Anton Karlsson spelar mot din första femma?

-Näe! Brynäs genomgående sämsta perioder i denna kvartsfinalserie har varit matchernas mittenperioder, jag hoppas verkligen att den här 2a perioden bryter det mönstret.

Svaret på det kom 1:55 in i 2a då Paille slår in en sargretur från ett skott av Lucas Carlsson. Skönt att ta ledningen efter första periodens dominans utan att sätta pucken. Efter ledningsmålet är det återigen en skön Brynäsperiod och man har en 2-0 puck i mål också, dock döms den bort för hög klubba och jag kan dessvärre tycka att det är ett rätt beslut. Tangnes tar Time-out 6:10 in i mellanakten, han är inte helt nöjd med deras spel kan man väl säga… 2-0 SKA komma och gör så genom Kevin Clark, frispelad av Jesper Jensen 9:49 i perioden. Oerhört skönt då Linköping hade en klockren stolpträff som studsade åt rätt håll, ut. När vi ändå håller på så kommer 3an också. Ponthus Westerholm, framspelad av brorsan bakom målet, gör inget misstag och 3-0är ett faktum. Första utvisningen är på en Linköpingspelare men den verkställs aldrig för i dess avvaktning skickar Gunderson in pucken mot Högberg som Lindblom styr in, 4-0 med knappa 4 min kvar av mittenperioden. Det är ju ganska fantastiskt att man haft så svårt i matchseriens andraperioder och nu gör man 4-0!! Det ska dock bli ett PP, Linköping får det efter att Pudas schabblat med pucken och tvingas riva ner anstormande Linköpingspelare. 1a minuten av PP:et spelas dock i Linköpings försvarszon eftergudomligt spel av Ölund och Paille till en början och Granström och Blomqvist därefter. Oerhört bra tryck i Gavlerinken nu och fattas bara, en riktigt bra period av Brynäs!! Nu gäller det att vi håller i detta, och visst skulle det väl vara lite roligt att avsluta som man startade kvartsfinalserien, med 6-0 vinst…



Inför den sista kvartsfinalperioden byter Linköping målvakt. I Brynäs vilar Jensen, Blomqvist tar hans plats i 1a femman och Alcén in med bröderna Westerholm. Brynäs spelar kontrollerat och Linköping drar väl efter lite halmstrån för att hyffsa till siffrorna. Siffrorna ändras men det är återigen Brynäs som gör mål, 5-0 genom Alcén frispelad av Westerholms. Kort efter 5-0 har Linköping återigen en ramträff, men det vill sig inte för Östgötarna ikväll. PP till Brynäs efter att Broc Little utvisas för hakning med dryga 8 min kvar, resultatlöst PP. Jacob Blomqvist får 2 min för slashing 14:32 in i slutakten. Domarna har hittat pipan i den tredje perioden och Niclas Persson får 2 min mitt in i Linköpings PP efter en slashing på Paille, sånt man släppt hej vilt fram tills nu. Matchen är ju visserligen avgjord, men att man ska börja döma nu då… Med 12 sek kvar av PP kommer 6-0 och det är matchens förgrundsfigurer, bröderna Westerholm, som gör det. Starkt hemjobb av Ponthus som stjäl pucken och genom ett snabbt väggspel och med Pathrik som sist på pucken lutar det åt att kvartsfinalserien börjar med en 6-0 vinst till Brynäs och avslutas på samma sköna sätt! Nu får vi vänta på vilken motståndare det blir i semin, det avgörs imorgon mellan Frölunda – Skellefteå.



En ruskigt stark insats av Brynäs som för första gången i kvartsfinalserien gör en riktigt bra mittenperiod och man fortsätter att spela offensivt i tredje och gör 2 mål till, Rautio håller nollan, 3 av 4 kedjor producerar framåt. Det bådar gott inför semifinalen oavsett vilka vi får möta!



Tack för uppvisningen Brynäs, oerhört skönt!



Brynäs - Linköping

1-0 21:55 Daniel Paille (Carlsson, Pudas)

2-0 29:49 Kevin Clark (Jensen, Lindblom)

3-0 31:00 Ponthus Westerholm (Pa Westerholm)

4-0 36:09 Oscar Lindblom (Gunderson, Pa Westerholm)

5-0 47:51 Johan Alcén (Pa Westerholm, Po Westerholm)

6-0 57:24 Pathrik Westerholm (Po Westerholm, Alcén)



Skott: 26-27 (8-13, 11-7, 7-7)

0 KOMMENTARER 291 VISNINGAR

anders@andersblank.se

På Twitter: ABlank82

2017-03-28 21:23:53

