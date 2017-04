Brynäs krossade Frölunda!

Brynäs reste sig på sex och knockade och körde över Frölunda i kvällens måstematch. Stor segerorganisatör vart Kevin Clark som gjorde hattrick igen.

Brynäs hade kniven mot strupen och var tvungna att vinna kvällen match. Men det var bortalaget Frölunda som hade det mesta och bästa under inledningen av matchen. Frölunda satte Felix Sandström under stor press och man skapade massor av chanser att ta ledningen. Det skvallrade om inte annat skottstatistiken om som var 9-1 till Frölunda efter halva första perioden. Men istället för mål för gästerna var det hemmalaget Brynäs som stack upp och som kunde ta ledningen genom Pathrik Westerholm Trots målet var det Frölunda som fortsatte att trycka på och skapa chanser, men Brynäs fortsatte att visa prov på en fantastisk effektivitet. Med fjärde skottet på mål satte Brynäs sedan 2-0 när Frölunda hade en spelare i utvisningsbåset. Målskytt vart Kevin Clark som kunde styra in pucken efter en fin framspelning av Oskar Lindblom. Brynäs var inte klara utan fortsatte att straffa bortalaget när det slarvade i egen zon. Bara 44 sekunder efter 2-0 kunde Tomas Zaborsky öka på ledningen till 3-0.I den andra perioden hoppades säkert Frölunda på ett snabbt mål och på så sätt få nödvändig kontakt i målprotokollet. Kevin Clark hade dock helt andra planer och såg till att det vart precis tvärt om. Det hann bara gå tre minuter in i mittronden innan SHLs målkung gjorde sitt andra mål i matchen och ökade på till 4-0. Åter igen var det slarv i bortaförsvaret som gjorde att Oskar Lindblom fint kunde servera pucken till Clark. Två minuter senare var det dags för mål igen och målskytt vart åter igen Kevin Clark som därmed satte sitt andra hattrick i detta slutspel. Något ingen annan spelare gjort i SHLs slutspel på hela 10 år. Målet betydde 5-0 till Brynäs som därmed punkterade matchen redan innan halva matchen spelats.Resten av matchen vart en ganska avslagen historia. Frölunda försökte spräcka målnollan men hemmalaget spelade skickligt och uppoffrande i egen zon, och hjälpte därmed duktige Felix Sandström att hålla nollan. Istället för ett tröstmål för Frölunda kunde Jonathan Granström fastställa slutresultatet till 6-0 efter att han fri med Dan Bakala grundlurade honom genom att släppa dragningen och bara låta pucken glida in i målet.Starkt av Brynäs att resa sig och vinna denna sjätte holmgång. Trots skador på viktiga defensiva pjäser som Bertilsson och Elias Fälth reser man sig på sex och vinner på ett imponerande sätt. Nu väntar en sjunde match lagen i mellan i ett kokande Scandinavium på fredag. Då kan vad som helst hända det har den här upplagan av Brynäs verkligen visat.