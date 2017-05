SDHL-match mellan Brynäs och Djurgården i Gavlerinken.

Brynäs måste lösa damkrisen – står utan tränare och bara sex kontrakterade spelare

För bara några år sedan hade Brynäs ett oerhört starkt damlag. 2010, 2011, 2012 och 2013 spelade Brynäs Dam fyra raka SM-finaler men norpades av SM-guldet samtliga gånger.

Men på bara några år har damhockeyn och SDHL rusat framåt i utvecklingen och konkurrensen hårdnat för samtliga. Det har fått Brynäs att tappa mark under de senaste säsongerna samtidigt som man varit med och bedrivit den viktiga utvecklingen för damhockeyn i Sverige.



Brynäs IF har gjort en gedigen satsning för svensk hockeys utveckling gällande socialt ansvarstagande samt satsning på damhockey. Klubben gick in för samarbete med Göteborgs damlag när Frölunda tackade nej. Klubben har enskilda sponsorer till just damlaget samt gjoprde Brynäs ett tappert försök till att slå publikrekordet i SDHL i vintras.



Under säsongen 2016/17 kom Brynäs Dam på en sjätte placering av totalt tio lag. Långt ifrån den bästa säsongen men inte heller en dålig säsong. Rubrikerna därefter skulle dock bli mörkare än förväntat.



Flera spelare har lämnat Brynäs.

Först var det Jessica Adolfsson, Sara Jaboksson och Maja Wessling som lämnade klubben av olika anledningar.

Sedan blev det klart att Emma Murén följer med Brynästränaren Madeleine Östling till Linköping samt att Djurgården värvade in backprofilen Josefine Holmgren. Andra namn som lämnar klubben är Amanda Helgöstam, Felicia Meyer, Zadina Holmström, Shelby Bram samt de assisterande tränarna Nanne Jansson och Per Johansson.



Fram till den 23 maj fanns bara en kontrakterad spelare i Brynäs, Hanna Rylander. Men nu har även målvakten Sara Grahn samt lagkaptenen Angelica Östlund och Wilma Ekström förlängt sina kontrakt.



Står utan tränare

Madeleine Östlings ersättare var tänkt att bli Magnus Grönlund, den tidigare tränaren som tog Brynäs till tre raka SM-finaler. Han var tänkt att både bli heltidstränare och sportchef. Men idag rapporterar Gefle Dagblad att han hoppar av uppdraget pga hälsoskäl, bara några veckor efter att han presenterats. Brynäs IF står fortfarande utan tränare till sitt damlag.



Brynäs sportchef Stefan Bengtzén som försökte att även bygga upp damlaget mäktade inte med, och (för sent) fick klubbdirektören Johan Stark tillfälligt ta över som sportchef åt Brynäs Damer. Något som egentligen kan ses som ett organisatoriskt misslyckande.

– Vi är egentligen en månad försenade med lagbygget, säger klubbdirektören till Gävletidningarna. Stark menar dock på att Brynäs kommer att få ihop ett damlag i tid. Samtal förs med de spelare som har utgående kontrakt.



Gefle Dagblad skriver att det fanns en period efter gångna säsongen då allt stod stilla och ingen pratade med vare sig spelare eller ledare. Målvakten Sara Grahn, som trots allt valde att förlänga, säger i en intervju till tidningen:

– Brynäs har nog lärt sig en del av det hela. Det är sorgligt att man behöver göra det kanske, men förhoppningsvis kommer det inte att hända igen. Sen är det väldigt tråkigt att vi har tappat spelare.



Vi går mot juni-månad och så här ser situationen ut för Brynäs Dam i nuläget:



Spelare med kontrakt:

Sara Grahn, målvakt (17/18+1)



Hanna Rylander, back (17/18)

Wilma Ekström, back (17/18)



Angelica Östlund, forward, (17/18)

Fanny Borlin, forward (Junior)

Helen Puputti, forward (17/18)



Spelare med utgående kontrakt:

Ellen Jonsson, målvakt



Lina Bäcklin, back

Wilma Carlsson, back



Anna Borgqvist, forward

Betty Jouanny, forward

Jennifer Törnhult, forward

Helen Puputti, forward

Evelina Thyr, forward



0 KOMMENTARER 372 VISNINGAR 0 KOMMENTARER372 VISNINGAR BRYNÄSREDAKTIONEN

2017-05-31 12:50:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-05-31 12:50:00

Brynäs

2017-05-30 11:00:00

Brynäs

2017-05-18 09:00:00

Brynäs

2017-05-17 21:40:00

Brynäs

2017-05-17 10:57:00

Brynäs

2017-05-11 18:24:00

Brynäs

2017-05-09 17:05:00

Brynäs

2017-05-06 16:05:00

Brynäs

2017-05-04 19:00:00

Brynäs

2017-05-02 08:46:00

ANNONS:

För bara några år sedan hade Brynäs ett oerhört starkt damlag. 2010, 2011, 2012 och 2013 spelade Brynäs Dam fyra raka SM-finaler men norpades av SM-guldet samtliga gånger.Brinner du för Brynäs och vill förmedla din kunskap och passion till en bred läsekrets? Vill du nå ut till de mest inbitna fansen i Sverige? Tveka då inte att ansöka som skribent på SvenskaFans Brynässida. Nu vill vi stärka redaktionen inför säsongen 2017/18!Anders Lindbäck, Niclas Andersén och Anton Rödin. Det enda jag läser på sociala medier nu är “Vart är satsningen?”. Jag själv anser att kontinuitet i laget kan vara nyckeln till framgång.Brynäs IF just nu ett fuskbygge på väg utför ett stup.Högsäsong för sportchefen Stefan Bengtzén som ska försöka montera upp ett nytt finallag.Johan Alcéns storseger till Fansens pris som hålls av Hockeysverige.se, SvenskaFans.com samt Elitprospect.com är egentligen inte särskilt förvånande.Roger Melin, Brynäs guldtränare från 1999 är tillbaka till gävleklubben. Han tar över ett Brynäs med skyhöga förväntningar efter en lysande säsong som avslutades i en sjunde avgörande SM-final.Att bara Brynäs kan ha reklamfria tröjor stämmer inte. Däremot är Brynäs IF den enda föreningen som tycks hittat en klar modell som i praktiken fungerar.Det är med en stor sorg jag faktiskt kommer sakna Thomas Berglund i Brynäs IF. Det fanns många egenskaper hos “Bulan” som jag aldrig sett tidigare hos någon annan tränare.Efter att Linus Söderström berättade att han kallades för särbarn blev det ramaskri över internet. När media frågade Jacob Blomqvist direkt efter finalen om detta blev kommentaren att det var "fjantigt" av Söderström. Något som väckte stora diskussioner på sociala medier. Jacob Blomqvist har bett om ursäkt och Linus Söderström hyllar Brynäskaptenen.