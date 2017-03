Brynäs möjligheter mot Frölunda

Brynäs fick till slut Frölunda i semifinalen efter en spännande, avgörande kamp i förlängning mot Skellefteå. Att få spela i Göteborg var precis vad många brynäsare hade hoppats på. Om det blir enkelt? Långt ifrån.

Men det finns möjligheter för Brynäs att göra det svårt för göteborgarna.



Många brynäsare anser att Brynäs har haft det relativt enkelt mot Frölunda tidigare under säsongen, men precis som Brynäs visade mot Linköping betyder inte det någonting.



Frölunda har ett helt annat spel än Linköping. Frölunda vill spela med mer isyta och kommer att öppna upp spelet betydligt mer än vad Linköping gjorde. Brynäs kommer inte att möta ett lika kompakt lag i samtliga zoner – däremot ett mycket spelskickligare lag.



Det kommer inte gå att spela lika rejält och kompakt försvarsspel mot Frölunda. Brynäs kommer att tvingas utåt för att markera motståndaren som cirkulerar med hög skridskoåkning. Frölunda är mästare på att ta sig ur egen passningskugga och hitta skottlägen i offensiv zon. Det blir än viktigare att befinna i skottlinje för att täcka skott – och på så sätt avlasta David Rautio som blir prövad från olika vinklar.



Det kommer bli åka av, Brynäs. Var så säker på det. I den här matchserien blir skridskoåkning och hög intensitet receptet på framgång. Men det finns några ljusglimtar som Brynäs kan luta sig emot.



David Rautio

6 matcher + 164 räddningar = 95,9 i räddningsprocent. Rautio är sedd till siffrorna slutspelets bästa målvakt och gjorde en gedigen insats mot Linköping där han höll nollan i tre omgångar. Frölunda kommer att bli något tuffare, men kan Rautio fortsätta i sin spelform blir han en viktig del av det Brynäs som vill ta sig till SM-final.



David Rautio har tre nollor såhär långt i slutspelet.



Den breda offensiven

Bara att nämna det igen, som tusen gånger tidigare den här säsongen. Linköping matchade hårt för att få stopp på Jensenligan – Jesper Jensen, Oskar Lindblom och



Brynäs breda offensiv tar laget framåt.



Brynäsarna

Att vara ett folkligt lag har sina fördelar. I västkusten finns det en stor skara brynäsare som säkerligen står stridsklara inför semifinalserien. Det kommer – i vanlig ordning – att finnas en stor skara Brynäsfans i Scandinavium för att ge Brynäs sitt stora stöd. Samtidigt börjar Gävle få slutspelsfeber – och Brynäs är obesegrade på hemmaplan såhär långt.



Citat från Moroten på SvenskaFans Brynäsforum:

”Här nere i Göteborg är vi väldigt många brynäsare så att få Frölunda är ju för killarna som att få två hemmaplaner. Vi kommer att bli många, med tyngd på många i Scandinavium…”





För många brynäsare i Saab Arena tyckte Linköping.



Tekningar

Linköping var inte mycket till i jämförelse med Brynäs skicklighet på att vinna tekningar. Ett avgörande spelmoment i många situationer, alla zoner och lägen. Frölunda är också skickliga på att vinna tekningar, kanske att Brynäs möter sin jämlike i den här kontexten.





Bortalaget Brynäs

Man besegrar inte Brynäs så enkelt på hemmaplan. Det fick Linköping känna på då man i nöd och näppe lyckades hitta andrum i långa, svettiga kamper som avgjordes med uddamål. Första omgången körde Brynäs över LHC med 6–0, andra gången i Saab arena lyckades hemmalaget med 2–1-uddamålseger och den tredje gången i Linköping krävdes det en förlängning för att besegra Bulan boys. Brynäs var, inför det här slutspelet, seriens bästa bortalag. Med ett stort stöd av brynäsfansen i Göteborg och god självförtroende i Brynäs kan Frölunda förvänta sig starkt motstånd i Scandinavium.



Starkt bortalag behövs när motståndet har hemmafördel.



Gavlerinken

Nu är vi i det läget att lagen egentligen är lika bra på hemmaplan som bortaplan – det är trots allt semifinal! Men det går inte att blunda för det faktum att Brynäs är hittills obesegrade på hemmaplan. Gavlerinken har blivit Brynäs starka fort där Linköping misslyckades brutalt och frågan är hur väl Frölunda kan hantera det. Förväntan och tron på Brynäs är stor i Gävle som drabbats av slutspelsfeber.





Daniel Paille – en ledare i avgörande tider

Det går inte att inte lyfta fram Pailles betydelse i det här laget. Paille har rutin och erfarenhet som ingen annan har i årets upplaga av SHL. Han är en ledargestalt som behåller lugnet i laget, föra spelet och har förmågan att placera sig, samt hitta nya vägar till att lura motståndaren. Paille har ett stort ansvar i Brynäs och spelarna har en god respekt för honom på isen.



Daniel Paille gjort mål mot Linköping



Oskar Lindblom

Okej, det finns fler enskilda individer i Brynäs som borde lyftas fram. Men fokus ligger på laget, dock utöver Paille och Rautio är Lindblom en profil man bara måste nämna. Brynäs poängmaskin med en gedigen spelförståelse, skicklig puckhanterare och framförallt förmågan att finna passningsvägar i den offensiva zonen är lite av Lindbloms specialitet. Jag pratade i



Oskar Lindblom som vi är van att se honom.



Frölunda är ett betydligt svårare motstånd än Linköping. Roger Rönnbergs mannar kommer spela mycket intensivare och mer fartfylld ishockey. Kan Brynäs förhålla sig till det nya tempot i spelet finns det möjlighet för Brynäs att bemästra även kommande utmaning.

Men framförallt:

"Fokus på det egna spelet."

