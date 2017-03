Saab Arena, 2017-03-26 16:00

Linköping - Brynäs

3-2



Daniel Pailles 2 mål räckte inte hela vägen till semifinal

Brynäs orkade inte förvalta den första matchbollen

En 0-2 ledning blev tillslut en snöplig 3-2 torsk i OT.

Precis som väntat blev söndagens 5e möte lagen emellan en mycket jämn batalj där inget av lagen inledningvis vågade ta tag i taktpinnen. Det dröjde 11:13 in i den 2a perioden innan Daniel Paille hittade nätet för Brynäs efter en fenomenal framspelning från Jusso Ikonen. 4 minuter senare var det dags igen för samme Paille som kunde utöka brynäsledningen till 0-2 på en styrning på ett skott från samma Ikonen.

Inför den 3e perioden var förutsättningarna en 1-2 ledning efter en sen reducering från Andrew Gordon då brynäs drog på sig en omdiskuterad 5 mot 3a.

Den 3e perioden dominerade man skottstatistiken, trots 3-12 i skott var det LHC som hittade målet genom Emil Kristensen och efter kvitteringsmålet var LHC det hetare laget på banan.

Övertidsperioden inleddes precis så som den 3e perioden, Brynäs var det laget som tryckte på, Paille var så när nära på att bli hattrickhjälte med Högberg svarade med en klassräddning och med Linköpings första skott på mål, och det 4e sen den andra periodvilan, blev Henrik Törnqvist matchhjälte för LHC.

Matchen

3-2OT (0-0,1-2,1-0,1-0)

Period 2

Tid Mål Lag Målskytt

11:13 0-1 BIF 16 Daniel Paille Assist: 61 J Ikonen, 31 J Granström

15:32 0-2 BIF 16 Daniel Paille Assist: 61 J Ikonen, 15 S Bertilsson

18:36 1-2 LHC 13 Andrew Gordon Assist: 46 M Olimb, 14 A Salmela



Period 3

Tid Mål Lag Målskytt

11:52 2-2 LHC 28 Emil Kristensen Assist: 14 A Salmela



Period 4

Tid Mål Lag Målskytt

06:07 3-2 LHC 17 Henrik Törnqvist Assist: 53 E Larsson

Skotten 22-38

Utvisningsminuter 2-6

PP% 33.33-0

Tacklingar 21-12

Tekningar 36-42

Bäst i brynäs

+++ Daniel Paille - tvåmålskytt, och centimeter från hattrickhjälte,

++ Kedjan med Ikonen, Granström och Paille - Gjorde 3 mål i matchen, 1 mål bortdömt. Bra matchen igenom.

+ Simon Bertilsson - Fortsatt slutspelet bästa back. Offrar sig, tacklar och följer med i offensiven.



Nu vänder vi tillbaka till Gävle och nästa chans att slå in den andra matchbollen. 19:00 Tisdag kväll

Väl mött!







0 KOMMENTARER 299 VISNINGAR 0 KOMMENTARER299 VISNINGAR MATTIAS BJÖRK

På Twitter: iSvamp

2017-03-26 19:09:00

